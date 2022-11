"I love NÖ": ÖVP bastelt jetzt Landschaftselemente für alle Gemeinden .

ÖVP-Funktionäre aus dem ganzen Land werden in den nächsten Wochen zu Säge und Hammer greifen. Die Landespartei will in allen Orten blau-gelbe Holz-Herzen und -Schriftzüge sehen. Eine Video-Anleitung zum Zimmern gibt es von Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner im "Hör mal, wer da hämmert"-Stil.