Parteien beraten über Termin für die Landtagswahl

Seit Monaten wird in Niederösterreich gerätselt, wann die Landtagswahl stattfinden wird. In den nächsten Tagen dürfte das Ergebnis endlich gelüftet werden. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner beauftragte ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger, mit den anderen Parteien einen Termin zu fixieren. Das Datum dürfte noch diese Woche bekannt gegeben werden.

Als aussichtsreichen „Kandidaten“ für den Wahltermin nannte die ÖVP immer wieder den 29. Jänner. Das wäre auch der frühestmögliche Zeitpunkt für eine Wahl im regulären Zeitraum. Findet das Votum da oder an einem anderen Tag zwischen 29. Jänner und 19. März statt, wird die Landesregierung den Termin in einer ihrer nächsten Sitzungen beschließen. Möglich wäre das etwa am 8. oder 15. November. Soll doch schon früher gewählt werden, etwa am gerüchteweise immer wieder genannten 22. Jänner, müsste der Landtag einen Auflösungsbeschluss treffen.

Mikl-Leitner betonte gegenüber der APA, dass, auch wenn der Termin fixiert ist, "weiter gearbeitet und zusammengearbeitet" werden müsse.

Zuletzt wurde der Landtag am 28. Jänner 2018 gewählt. Die ÖVP hatte trotz Verlusten mit 49,63 Prozent (nach 50,79 Prozent 2013) und 29 von 56 Abgeordneten die absolute Mandatsmehrheit verteidigt. Die SPÖ hatte von 21,57 auf 23,92 Prozent leicht dazugewonnen und ihre 13 Sitze gehalten. Die FPÖ hatte von 8,21 auf 14,76 Prozent zugelegt und ihre Mandate auf acht verdoppelt. Die Grünen hatten ein Minus von 8,06 auf 6,43 Prozent verzeichnet und einen ihrer zuvor vier Sitze verloren. Die NEOS hatten beim ersten Antreten 5,15 Prozent und drei Mandate erreicht.