Partei-Austritte: Corona-Frust verdrängt die Politik-Lust

Ein (Ex)-FPÖ-Funktionärstrio aus dem Bezirk Baden, das sich vom Covid-Maßnahmen-Widerstand ihrer Spitzenvertreter distanziert, oder eine ÖVPlerin, die wegen der Impfpflicht all ihre Ämter zurücklegt: Kritik an der Corona-Linie der Parteien kommt auch aus den eigenen Reihen. Zuletzt gab es in den NÖN-Ausgaben einige Beispiele von Mitgliedern, die ihre Organisation verließen.

Thomas Hofer rechnet damit, dass sich mehr Menschen von ihren Parteien abwenden werden. privat

Politikwissenschaftler Thomas Hofer sieht das nicht als Einzelfälle an. Corona sei spalterisch und ein hoch emotionales Thema, das politisiert wurde. „Das zeigt sich etwa in der Brachial-Rhetorik der FPÖ“, meint er. Den Triestingtaler Walter Wurzer bewog das Wettern gegen Corona-Maßnahmen im Sommer dazu, seine ehemalige politische Heimat aufzugeben. Ein ähnliches Beispiel ergab sich erst am Wochenende in Waidhofen/Ybbs.

Virologe Walter Wurzer verließ die FPÖ, weil sie „absichtlich Falschinfos“ verbreite. privat

„Als Virologe konnte ich die Ansicht, die die FPÖ vertritt, nicht mittragen, und meine eigene Meinung zu äußern wurde mir verboten“, sagt Wurzer. „Die Lage hat sich seit meinem Austritt noch verschlimmert“, meint der Triestingtaler, der jetzt als freier Mandatar tätig ist. Die FPÖ verbreite vorsätzlich Falschinfos, um politisches Kapital zu schlagen.

Es wird bewusst gespalten Hannes Rumel

Der Regierung sei es nicht gelungen, Menschen, die etwa der Impfung kritisch gegenüberstehen, abzuholen. „Das öffnet der FPÖ Tür und Tor.“ Ähnlich empfindet das Hannes Rumel, der bis vor zwei Wochen als ÖVP-Gemeinderat in Kasten tätig war: „Es wird bewusst gespalten. Das war der Grund, warum ich nicht mehr Teil der ÖVP sein wollte.“

Claudia Kantner trat wegen der Impfpflicht aus der ÖVP aus. Gemeinde

Die Impfpflicht war für die Guntramsdorferin Claudia Kantner der Grund, ihre Arbeit für die ÖVP zu beenden.

Wie viele Ein- und Austritte verzeichnet werden, werde in der ÖVP gesammelt nicht erfasst. Zuständig seien dafür die sechs Teilorganisationen, heißt es aus der Landespartei. „Es waren eine Handvoll Austritte“, vermutet man im ÖVP-Umfeld. Der FPÖ-Landesparteichef Udo Landbauer betont, dass der Zulauf an neuen Mitgliedern ungebrochen sei. „Vereinzelte Austritte gab es immer und wird es auch immer geben.“

Hofer glaubt hingegen, dass sich diese mehren werden – in allen Parteien und auch bei Gewerkschaften. Hat Corona die Politikverdrossenheit insgesamt noch befeuert? Dem Politologen ist das Wort sogar zu mild. „Wir haben einen echten Politik-Hass.“ Das könne zur Gefahr für die Demokratie werden. Das Thema zeige sich an Corona deutlich, werde damit aber nicht beendet sein. Auch die gesamtbundespolitische Lage und der Abgang von Ex-Kanzler Sebastian Kurz hätten dazu beigetragen.

Gleichzeitig betont Hofer, dass die Parteien im Pandemiemanagement gar nicht alles richtig machen könnten. „Den einen sind die Maßnahmen immer zu streng, den anderen zu locker.“