Geht es nach Landesparteichef Franz Schnabl, soll die Parteireform in der niederösterreichischen SPÖ im November Fahrt aufnehmen. Im Mittelpunkt stehen dabei die drei Säulen Personal, Statut und Inhalt.

Am 19. November wird bei den Landes-Roten die intensive Diskussion über das Landesstatut starten. Der Abschluss des Prozesses ist bis Mitte Februar, ein Monat vor dem Antragsparteitag am 16. März, geplant. Zuletzt wurden aus SP-Kreisen, wie berichtet, schon Gerüchte laut, dass sich Schnabl ein Durchgriffsrecht auf die Wahllisten sichern wollte, damit vorerst aber bei den SP-Bezirksvorsitzenden abgeblitzt sei, was Schnabl dementierte.

"In den letzten Jahren hat eine massive Überalterung stattgefunden"

Dass der ehemalige Personalmanager, der vor eineinhalb Jahren die Parteiführung übernommen hat, aber beim Personal härter durchgreifen wird, hat Schnabl in der jüngsten Vergangenheit unter Beweis gestellt. So musste erst in der Vorwoche der Stockerauer Bürgermeister Helmut Laab auf Druck der Landespartei seinen Platz räumen, nachdem er bei Umfragen schlecht abgeschnitten hatte. Überhaupt will der 59-Jährige in der SPÖ neues Personal rekrutieren und die Partei verjüngen: „In den letzten Jahren hat eine massive Überalterung in der Landes-SPÖ stattgefunden. Ein Grund ist auch, dass sich viele Niederösterreicher aufgrund eines Studiums bei der SPÖ in Wien engagieren.“ Neben der Personalentwicklung setzt Schnabl auch auf die SPÖ-Akademie, das Dr.-Karl-Renner-Institut, das vom neuen Leiter Gerhard Riegler aus Amstetten umorganisiert werden soll.

Der Fahrplan der SPÖ sieht vor, dass die personellen und statutarischen Änderungen bis September 2019 abgeschlossen sind. Damit will man für die Gemeinderatswahl Anfang 2020 gerüstet sein – mit einer mutigen Zielvorgabe. Schnabl will ein kumuliertes Ergebnis von 35 Prozent in Niederösterreichs Gemeinden erreichen. 2015 hat die SPÖ rund 31 Prozent der Stimmen landesweit erreicht. Aktuell stellt die SPÖ 126 Bürgermeister in den 573 Gemeinden im Land.