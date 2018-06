Beim FPÖ-Landesparteitag am Samstag in Wiener Neustadt hat Christian Höbart, geschäftsführender Landesobmann, "stolz" auf die steigende Mitgliederzahl in Niederösterreich verwiesen. Man sei mittlerweile im fünfstelligen Bereich, nannte er die Zahl von über 10.000.

Die niederösterreichischen Freiheitlichen haben am Samstag in Wiener Neustadt ihren 34. ordentlichen Landesparteitag abgehalten. Knapp 500 Delegierte waren geladen. Am Programm stand die Wiederwahl von Walter Rosenkranz als Landesobmann.

Rosenkranz, Klubchef im Parlament, war im Juni 2013 nach dem Abgang seiner - mit ihm nicht verwandten - Vorgängerin Barbara Rosenkranz mit 65 Prozent erstmals gewählt worden. Im März 2015 wurde er mit knapp 89 Prozent bestätigt.

Vor der Arena Nova wurden die Gäste von einer Blasmusikkapelle musikalisch begrüßt. Die Blumengestecke auf den Tischen der Delegierten waren in den Landesfarben blau-gelb gehalten, ein großes Sujet "Unser Land zuerst!" prägte das Bühnenbild. Zehn Minuten nach 10.00 Uhr erfolgte dann der Einzug der Ehrengäste, darunter die Generalsekretäre Harald Vilimsky und Christian Hafenecker. Viel Applaus gab es für Landesrat Gottfried Waldhäusl sowie Martin Huber, Klubobmann im Landtag - und besonders lang anhaltende Akklamationen für Udo Landbauer.

Tür für Rückkehr Landbauers "sperrangelweit offen"

Höbart sprach von einer "regelrechten Hexenjagd" gegen den Spitzenkandidaten Udo Landbauer im Vorfeld der diesjährigen Landtagswahl. Seine These sei, dass "gewisse Kreise eine ganz bewusste Wahlmanipulation" erreichen wollten - mit "falschen Verdächtigungen". "Dass da nichts dran war, hat sich in den letzten Tagen manifestiert", so Höbart. Die Tür für die Rückkehr Landbauers sei "sperrangelweit offen".

Seit dem "schwierigen" Jahr 2013 hätten die niederösterreichischen Freiheitlichen eine tolle Entwicklung genommen. "'Unser Land zuerst' ist nicht nur das Motto heute, das leben wir tagtäglich", betonte der geschäftsführende Landesobmann. Er erinnerte an das für die Landes-FPÖ historisch beste Ergebnis bei der letzten Nationalratswahl, zehn Abgeordnete aus Niederösterreich seien ebenfalls ein Höchststand. In der Bundesregierung habe die FPÖ eine Sicherheitsachse etabliert und schon viel geleistet, erwähnte Höbart u.a. die geplante Schubhaft für kriminelle Asylanten.

Trotz der "Hetzkampagne" im Wahlkampf habe es bei der Landtagswahl 2018 ein Plus von fast sieben Prozent gegeben. Gottfried Waldhäusl, vormals Klubobmann, habe in den vergangenen 100 Tagen als Landesrat bereits Großartiges geleistet. Sein Vorgänger im Ressort habe einen "Saustall" hinterlassen, bekräftigte Höbart eine viel kritisierte Formulierung von Waldhäusl.