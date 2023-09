NÖ Bauernbund bei Söders Wiederwahl als CSU-Chef zu Gast

Es sind nur mehr knapp zwei Wochen, bis in Bayern die Landtagswahl geschlagen wird. Am 8. Oktober will Markus Söder Platz eins im Freistaat verteidigen und sich erneut zum Ministerpräsident küren. Davor stellte Söder sich aber noch dem Parteitag der CSU. Mit Erfolg. Söder wurde mit dem Rekordergebnis von 96,56 Prozent in seinem Amt als CSU-Chef bestätigt.

Unter den tausenden Gästen in der Messe München war auch eine Abordnung des Niederösterreichischen Bauernbundes mit Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Landesrat Ludwig Schleritzko, LKNÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager und Bauernbunddirektor Paul Nemecek und EU-Abgeordneten Alexander Bernhuber vertreten. „Mit Bayern verbindet uns seit vielen Jahren eine enge Zusammenarbeit und ausgezeichnete Partnerschaft“, so die Bauernbunddelegation.

Die Niederösterreicher verfolgten dabei die eineinhalb Stunden dauernde kämpferische Ansprache von Markus Söder, der laut Umfragen das historisch schlechteste Ergebnis befürchten muss. Denn bescheinigen im die Umfragewerte 36 bis 38 Prozent. Erst mit einem Respektabstand folgen Konkurrenten wie der Koalitionspartner die liberalen Freien Wähler (14 bis 17 Prozent), die Grünen (14 Prozent) und die AfD (knapp 14 Prozent).

Die NÖ-Abordnung beim Treffen mit CDU-Chef Friedrich Merz im Rahmen des CSU-Parteitages in München. Foto: Büro Pernkopf

In München ebenfalls zu Gast war CDU-Chef Friedrich Merz, er die NÖ-Abordnung zu einem kurzen Gespräch traf. Passend zur Oktoberfest-Zeit machten die Bauerbund-Vertreter noch einen kurzen Abstecher auf die Münchner Wiesn, ehe die Heimreise nach Niederösterreich angetreten wurde.