Hergovich wurde mit 96,2 Prozent zum SPÖ-NÖ-Vorsitzenden gewählt

Das „designiert“ ist vor Sven Hergovichs Funktionsbezeichnung als Landesparteivorsitzender Geschichte. Beim Landesparteitag in St. Pölten wurde der 34-Jährige mit 96,2 Prozent der Stimmen der 341 Delegierten zum Chef der niederösterreichischen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten gewählt. „Das ist die beste Botschaft, dass wir geeint sind und gemeinsam das schwarz-blaue System beenden werden“, betonte er nach der Ergebnis-Verkündung.

Hergovich hat damit offiziell den 64-jährigen Franz Schnabl abgelöst, der nach der roten Niederlage bei der Landtagswahl den Sessel geräumt hatte. „Wir haben das Ergebnis heute mehrfach geprüft“, versicherte der Bundesparteivorsitzende Andreas Babler nach der Panne beim SPÖ-Bundesparteitag vor genau drei Wochen mit einem Schmunzeln.

Sven Hergovich und Andreas Babler präsentierten sich zusammen und betonten die Einigkeit der Partei, obwohl viele NÖ-Funktionärinnen und Funktionäre im internen Dreikampf um die Bundesparteispitze Bablers Kontrahenten, Hans Peter Doskozil unterstützt hatten. Foto: APA/Tobias Steinmaurer, TOBIAS STEINMAURER

Hergovich betonte in seiner Ansprache seine Herkunft. Seine Mutter sei bei seiner Geburt erst 17 Jahre alt gewesen. Er wisse, wie es ist, in einer Wohnung mit nur einem beheizten Zimmer zu leben und versprach, das auch nie zu vergessen. Inhaltlich stellte der Neo-St. Pöltner, der seinen Vornamen Sven auf die Kinder-Serie „Wickie und die starken Männer“ zurückführt, die Teuerung in den Mittelpunkt seiner Rede. Er wiederholte die roten Forderungen nach einer Mehrwertsteuer-Senkung auf Lebensmittel, einem Gas- und Strompreis-Deckel oder einer Mietpreisbremse. Die SPÖ solle für die „normalen Leute“ da sein, nicht für die Reichen. Zudem sprach er den Klimaschutz, die Gleichstellung von Frauen und notwendige Investitionen in den ländlichen Raum an. Er beharrte auf den von ihm in den gescheiterten Koalitionsforderungen mit der ÖVP gestellten Forderungen nach einer Gratis-Ganztagskinderbetreuung, einem Energiepreis-Stopp, der Anstellung pflegender Angehöriger, der Ausweitung des Beschäftigungsprogramms für Langzeitarbeitslose „Marienthal“ sowie einer Investionsoffensive in den ländlichen Raum.

In der Landesregierung mit der schwarz-blauen Zusammenarbeit sehe sich Hergovich in der Funktion des „Kontroll-Landesrats“. Er kritisierte die ÖVP, die von Anfang an geplant habe, mit der FPÖ zu koalieren, weil sie „für die Macht alles macht“.

SPÖ wollte Einigkeit demonstrieren

Insgesamt stellte die SPÖ den Parteitag ganz unter das Motto „Veränderung“ und „Einigung“. Das rote Gesindl lebt"! Mit uns ist wieder zu rechnen“, meinte Hergovich in Anspielung auf die bekannt gewordenen Chats von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Er betonte, dass die Partei nach den Debatten der vergangenen Monate und der Panne bei der Wahl des Bundesparteivorsitzenden wieder geeint sei - und das, obwohl viele Funktionärinnen und Funktionäre bei der Wahl des neuen Landesparteivorsitzenden öffentlich den Burgenländer Hans Peter Doskozil unterstützt hatten. Egal, wo manch einer im Mai gestanden war, meinte Hergovich, nun stehe man geschlossen hinter dem neuen Bundesparteivorsitzenden Andreas Babler, der für seinen ersten großen öffentlichen Auftritt als SPÖ-Bundesparteivorsitzender tosenden Applaus und Standing Ovations erntete. Hergovich und Babler nutzten die Veranstaltung auch, um ein Zeichen zu setzen: Sie kamen zusammen zum Parteitag in der ehemaligen Glanzstoff-Fabrik und ließen sich nach Bablers Rede gemeinsam auf der Bühne feiern.

Babler wiederholte in seiner emotionalen und kämpferischen Rede die Forderungen aus seinem internen Wahlkampf. Er sprach sich für eine Arbeitszeitverkürzung, volle Lohntransparenz gegen die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern sowie gegen Kinderarbeit aus. Tosenden Applaus und Jubel-Rufe bekam er für seine Aussage, dass die SPÖ die einzige Partei sei, der es um die Menschen gehe. ÖVP und FPÖ gehe es hingegen um Macht und Posten.

Hergovich will die Partei „jünger und weiblicher“ machen

In Aussicht gestellt hat Hergovich außerdem eine Statutenänderung beim nächsten Landesparteitag, mit der er die Partei demokratisieren wolle. Sein Ziel sei es, die Partei jünger und weiblicher zu machen.