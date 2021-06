Landbauer (35) ist der einzige Kandidat für den Posten des Chefs der FPÖ Niederösterreich. Er wurde Parteiangaben zufolge vom Landesvorstand einstimmig vorgeschlagen.

Der Listenerste der FPÖ bei der Niederösterreich-Wahl im Jänner 2018 war im darauffolgenden September nach "fast achtmonatiger Polit-Frühpension" wegen der NS-Liederbuch-Affäre bei der Burschenschaft Germania zurückgekehrt. Beim im August 2018 eingestellten Ermittlungsverfahren wurde er "als Zeuge einvernommen", hatte die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt betont.

Wurde Landbauer zunächst ab September 2018 "geschäftsführend" neben Walter Rosenkranz als Chef der FPÖ Niederösterreich tätig, folgte er per 1. Juli 2019 als alleiniger Landesobmann. Rosenkranz wechselte mit diesem Datum in die Volksanwaltschaft. Die Bestellung Landbauers wurde nach damaligen Angaben vom Landesvorstand einstimmig beschlossen.

Etwa 500 Delegierte werden am Samstag in Wieselburg erwartet. Für sie steht neben der Wahl des Chefs der Landesgruppe auch die der fünf Stellvertreter an. Der Vorschlag des Vorstandes lautet auf Abg. Christian Hafenecker (Zentralraum), Abg. Edith Mühlberghuber (Mostviertel), Abg. Christian Lausch (Weinviertel), Landesrat Gottfried Waldhäusl (Waldviertel) sowie auf Generalsekretär Abg. Michael Schnedlitz (Industrieviertel). Letzterer wird neuer "Vize".

Nicht mehr zum Zug kommt indes Karl Wurzer. Er hatte beim außerordentlichen Bundesparteitag am vergangenen Samstag in Wiener Neustadt in einem spontanen Rede-Beitrag betont, gegen die neue FPÖ-Führung zu stimmen. Sein Ausscheiden als Landesobmann-Stellvertreter habe jedoch nichts mit dieser Wortmeldung zu tun, wurde bei den niederösterreichischen Freiheitlichen versichert. Der entsprechende Beschluss sei bereits festgestanden.