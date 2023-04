Mikl-Leitner und Karner: Mehr Bewusstsein für Sicherheit im Netz

Werbung

60.000 Anzeigen im Bereich Cyberkriminalität gingen 2022 in Österreich ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Anzeigen somit um 30,4 Prozent in ganz Österreich und, schaut man nur nach Niederösterreich, um 27,4 Prozent gestiegen. Vor diesem Hintergrund präsentierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gemeinsam mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) die neue Kooperation des Landes Niederösterreich mit dem Bundesministerium für Inneres und dem von ecoplus Digital geführten Haus der Digitalisierung in Tulln.

Der offizielle Startschuss fällt am 19. April mit der Cybersicherheitskonferenz im Haus der Digitalisierung. Zu den Gästen zählen unter anderem Dr. Philipp Amann, Leiter der Strategie beim European Cybercrime Centre von Europol in Den Haag sowie Andreas Mitak vom Cybercrime-Competence-Center des Innenministeriums. Nach der Konferenz startet die niederösterreichweite Roadshow am 16. Mai in Krems und macht bis November Halt in Klosterneuburg, Wieselburg, St. Pölten und Wiener Neustadt. „Die Roadshow stellt ein Angebot im Bereich Digitalisierung und Cyberkriminalität an Familien, Schülerinnen und Schüler, Unternehmerinnen und Unternehmer genauso wie Forscherinnen und Forscher, um sich auszutauschen und letztendlich die Awareness für dieses Thema zu stärken“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner bei der Pressekonferenz am Freitag.

Niederösterreich bekommt „Cyber-Cops“

Neben der geplanten Roadshow wird es im Zuge der österreichweiten Kriminaldienstreform noch weitere Maßnahmen zur Sicherstellung von Sicherheit im Netz geben. „Ab Mitte des Jahres wird es, zusätzlich zu den derzeit 90 Beamtinnen und Beamten im Cyber-Competence-Center des Bundeskriminalamts, regionale Dienststellen geben, wo 'Cyber-Cops' für die Kolleginnen und Kollegen vor Ort ihre Expertise zur Verfügung stellen“, erläutert Innenminister Gerhard Karner. In Niederösterreich sollen Mitte des Jahres fünf bis acht Schwerpunktdienststellen festgelegt werden.

Auch die im September geplante Eröffnung der sogenannten „Cyber-HAK“ in Horn sei ein weiterer Meilenstein. „Eine solche Grundausbildung gibt es bereits in der Cyber-HAK in Tamsweg in Salzburg. In Horn wird der Ausbildungsschwerpunkt direkt auf dem Thema Cyber-Security liegen“, so Karner. Eine weitere Maßnahme, die laut dem Innenminister bundesweit umgesetzt werden soll, ist die Nachschärfung bei Strafen im Bereich Kinderpornographie und bei Hackerangriffen.