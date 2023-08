„Trotz Brexit“: UK spielt eine wichtige Rolle für Niederösterreich

Im vergangenen Jahr exportierte Niederösterreich Waren im Wert von 659 Millionen Euro nach Großbritannien, was ein Exportplus von fast 30 Prozent im Vergleich zu 2021 bedeutet. 2022 waren die Top 3 der exportierten Warengruppen Zugmaschinen bzw. Fahrräder, elektrische Maschinen bzw. elektrotechnische Waren und Kessel bzw. Maschinen. Kürzlich empfing die niederösterreichische Landeshauptfrau Lindsay Skoll, Botschafterin des Vereinigten Königreichs, zum Antrittsbesuch. „Trotz Brexit zählt Großbritannien nach wie vor zu den wichtigsten Handelspartnern Niederösterreichs und hat eine ganz große Bedeutung für unsere Betriebe. Besonders die Windkraft kann unserer Partnerschaft neuen Rückenwind bieten", betont Johanna Mikl-Leitner in einer Aussendung.

Chancen für niederösterreichische Betriebe

Für Unternehmen in Niederösterreich können sich in unterschiedlichen Bereichen Geschäftschancen ergeben, etwa bei innovativen Produkten oder Verfahren. Die britische Regierung plant unter anderem auch einen industriellen Wasserstoff-Markt zu etablieren, um Wasserstoff in die EU zu exportieren. „Niederösterreich ist bereits jetzt im Bereich der erneuerbaren Energien erfolgreicher Technologielieferant“, sagt Mikl-Leitner. Das Vereinigte Königreich bleibt gleichzeitig ein technologieführendes Land bei Zukunftsthemen, wie zum Beispiel Cyber Security, und damit ein wichtiger Kooperationspartner für heimische Tech-Firmen und Start-ups.

Ein weiteres Thema beim Gespräch mit Lindsay Skoll, war die Integration der Westbalkan Länder in die EU. Botschafterin Skoll und Landeshauptfrau Mikl-Leitner waren sich einig, dass „die regionale Stabilität und der Wohlstand in der Region des Westbalkan verstärkt gefördert werden soll, um den Betrieben im eigenen Land stabile Rahmenbedingungen für den Export bieten zu können“.