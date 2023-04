Neuerungen bei Patenten auf Pflanzen und Tiere

Werbung

Österreich arbeitet aktuell an einer Novelle zum Patentrecht in Bezug auf Pflanzen und Tiere. Stammen sie aus konventionellen Züchtungen, sind sie in Europa grundsätzlich nicht patentierbar. Aufgrund von unklaren Stellen und Schlupflöchern im Patentrecht gibt es jedoch immer wieder Ausnahmen.

So wurde unter anderem dem deutschen Saatgut-Konzern KWS ein Patent auf Mais mit besserer Verdaulichkeit gewährt. Dieser Mais basiert auf zufällig veränderten Genen und zählt somit eigentlich zur konventionellen Züchtung. Allerdings gelten Zufallsmutationen, beispielsweise ausgelöst durch Sonnenlicht (UV-Strahlung), beim Europäischen Patentamt derzeit noch als technische Erfindungen und damit als schützenswert. Künftig sollen auch solch zufällig entstandene genetische Variationen im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung vom Patent-Verbot umfasst sein.

Was bedeuten Patente auf Pflanzen und Tiere?

Interesse an einem Patent auf eine Pflanze besteht dann, wenn sie durch eine gezielte technische Veränderung ein neues Merkmal wie Schädlingsresistenz aufweist. Voraussetzung ist, dass sie gentechnisch verändert worden ist, weil dies von einem „innovativen Charakter“ zeugt. Wissenschaftlich arbeitende Unternehmen wollen ihr geistiges Eigentum, ihre technische Erfindung, auf diese Weise schützen. Ein Patent auf Pflanzen hat allerdings zur Folge, dass diese von anderen nicht weiterentwickelt werden dürfen beziehungsweise ausschließlich gegen eine Bezahlung von Lizenzgebühren. Somit können neue Arten oder Sorten nicht oder nur unter erschwerten Umständen entstehen. Ein Ausweichen auf lizenzfreies Saatgut ist möglich.

Patente auf Pflanzen haben aber auch wirtschaftliche Konsequenzen, da Konzerne in solchen Fällen den entsprechenden Markt kontrollieren, Konsumentinnen und Konsumenten weniger Auswahlmöglichkeiten an Lebensmitteln haben und Landwirtinnen und Landwirte hinsichtlich des Saatgutnachbaus in Abhängigkeit der Patentinhabenden geraten. „Patente auf Pflanzen können sehr umfangreich und restriktiv ausfallen und im Falle von Weizen sogar bis hin zur Nudel reichen“, heißt es vom Verein Arche Noah, der sich für den Erhalt und die Entwicklung der Kulturpflanzenvielfalt einsetzt. Auch genmanipulierte Tiere wie Mäuse, Ratten, Schweine und Kühe können patentiert werden. Sie werden normalerweise in der Forschung eingesetzt.

Patent-Verbot auf Pflanzen und Tiere gesetzlich verschärft

Mit der Patentrechtsnovelle wird unter anderem das Patentverbot für „im Wesentlichen herkömmliche Tier- und Pflanzenzüchtungen“ gesetzlich präzisiert, um zu verhindern, dass dieses umgangen werden kann. In diesem Sinn wurde festgehalten, dass es zukünftig auch kein Patent auf Teile von Pflanzen und Tieren wie Zellen geben wird. Außerdem wurde die Definition von „im Wesentlichen biologische Verfahren der Züchtung von Pflanzen und Tieren“ ergänzt: Hierzu zählen sämtliche klassische Züchtungsverfahren, also Verfahren, die ohne den Einsatz von Gentechnik arbeiten. Gentechnisch veränderte Pflanzen und Tiere sind also auch nach der Verschärfung noch patentierbar.

Der von Technologieministerin Leonore Gewessler (Grüne) vorgelegte Gesetzesentwurf passierte den Forschungsausschuss des Nationalrats mit Zustimmung der ÖVP, Grünen, SPÖ und NEOS. Die Neufassung wird Ende April im Nationalratsplenum behandelt. Die Novelle wurde anlässlich der Einführung eines „Europäischen Einheitspatents“ inklusive einheitlicher Patentgerichtsbarkeit zum Thema. Dieses soll mit 1. Juni in 17 EU-Ländern in Kraft treten und besagt unter anderem, dass Entscheidungen des Einheitlichen Patentgerichts unmittelbar vollstreckt werden können.

Bauernbund begrüßt Patentrechtsnovelle

Auf Seiten des Bauernbundes, einer Teilorganisation der ÖVP, zeigt man sich über die Änderungen erfreut. „Die genetischen Grundlagen unserer Lebensmittel sind nichts, womit wir spielen sollen. Daher ist es wichtig, unseren Bauernfamilien Rechtssicherheit und Klarheit bei der Saat- und Tierzucht zu geben und dafür Sorge zu tragen, dass wir unsere Selbstversorgung nicht gefährden“, erklärt Bauernbund-Präsident Georg Strasser in einer Aussendung. „Dass Patente auf Tiere und Pflanzen für uns nicht tragbar sind, ist klar.“

Die klaren Bedingungen seien ein Meilenstein für kleine und mittelständische Pflanzenzüchterinnen und Pflanzenzüchter, die sich nun keine Sorgen mehr vor Konsequenzen wie Strafdrohungen machen müssten, wenn sie geschützte Sorten als Ausgangsmaterial für die Kreation von neuen Arten verwenden. „Auf lange Sicht sichert die Patentrechtsnovelle die Versorgung mit Lebensmitteln in unserem Land und sorgt dafür, dass bäuerliche Familienbetriebe gleichermaßen wie die österreichischen Pflanzenzüchterinnen und Pflanzenzüchter weiterhin Innovationstreiberinnen und Innovationstreiber sein können“, betont Strasser.