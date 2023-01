Die Hälfte der Beschlüsse wurde im NÖ Landtag einstimmig gefasst

Werbung

Rechnet man alle zusammen, dauerten die Landtagssitzungen in der Periode seit 2018 ganze 17 Tage, acht Stunden und 15 Minuten. In dieser Zeit wurden 212 Gesetze wie die Maulkorb-Pflicht für alle Hunde oder die Abschaffung des Zweitwohnsitzer-Wahlrechts beschlossen.

„Nimmt man alle Beschlüsse her, stimmten in 98 Prozent der Fälle zwei oder mehr Parteien zu“, erklärt Landtagspräsident Karl Wilfing. Am öftesten waren sich ÖVP, SPÖ, Grüne und NEOS einig, gefolgt von ÖVP, SPÖ, FPÖ und NEOS. Einstimmig waren 48 Prozent der Beschlüsse. Alleine getroffen hat die „absolut“ regierende ÖVP nur 2 Prozent aller Beschlüsse.

In der Landesregierung herrschte noch mehr Einigkeit. Dort waren 99,58 Prozent der Punkte einstimmig. Nur zehn der 5.721 Beschlüsse fasste die ÖVP alleine. Das waren vorwiegend Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen des Bundes wie der Ökosozialen Steuerreform. Abgelehnt haben SPÖ und FPÖ zudem das Vorhaben, Pflegekräfte aus Vietnam nach NÖ zu holen.

Die Abgeordneten verhielten sich zivilisiert. Ordnungsrufe gab es laut Wilfing in den fünf Jahren im Landtag nur zwölf – mit drei die meisten für Grünen-Chefin Helga Krismer. Zum Vergleich: Im Nationalrat, wo die Periode 2019 begann, waren es schon 134.