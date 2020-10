NÖN: Corona ist nach wie vor allgegenwärtig – welchen Stellenwert haben die Bäuerinnen und Bauern in der Krise?

Stephan Pernkopf: Zu Beginn der Corona-Krise kam es zu Hamsterkäufen und leeren Regalen, weil die Situation komplett neu und unübersichtlich war. Aber auf unsere Bäuerinnen und Bauern konnten und können wir uns jederzeit verlassen. Die Handelskonzerne stellen zwar die Regale auf, aber die Landwirtschaft füllt sie. Sie ist systemrelevant und schafft uns das tägliche Brot. Die Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln ist ein besonders hohes Gut. Die Menschen haben in der Krise auch gemerkt, wie wichtig Sicherheit und Selbstversorgung ist.

Die Bäuerinnen und Bauern sichern also die Versorgung – gibt es dafür auch Unterstützung von der öffentlichen Hand?

Pernkopf: Die heimische Landwirtschaft ist mehr wert als der billigste Preis in den Flugblättern mancher Handelskonzerne. Wir müssen sie deswegen auch unterstützen, vor allem indem wir regionale Produkte kaufen oder gleich am Bauernmarkt und ab Hof einkaufen. Im öffentlichen Bereich machen wir das bereits, wir bevorzugen in Spitälern, Kantinen etc. heimische Lebensmittel. Wenn wir in Österreich insgesamt zwanzig Prozent mehr regionale Produkte kaufen, erzeugt das 46.000 neue Arbeitsplätze und schützt gleichzeitig auch die Umwelt. Zusätzlich hat die Bundesregierung schon vor dem Sommer ein großes Entlastungspaket für die Land- und Forstwirtschaft vorgestellt, mit Kinderbonus und Entlastungen bei kleinen Bauern-Pensionen. Und auch die Covid-Investitionsprämie kommt den bäuerlichen Betrieben und damit unseren Regionen zugute. Wir erwarten uns 500 neue Projekte mit 100 Millionen zusätzlichen Investitionen zur Stärkung der Versorgungs sicherheit mit Lebensmitteln und zur Stärkung der Wirtschaft in unseren Regionen. Denn bei jedem Stallbau, Ab-Hof-Laden und Heurigenlokal braucht man auch Handwerker. Jeder fünfte Arbeitsplatz in Niederösterreich hängt von der Landwirtschaft ab.

Nicht nur Corona bereitet den Landwirten Probleme – sie haben auch mit den Auswirkungen des Klimawandels, vor allem mit der Trockenheit, zu kämpfen. Gibt es diesbezüglich Projekte in Niederösterreich?

Pernkopf: Wir sehen gerade heuer wieder: Der Klimawandel ist bei uns angekommen, Unwetter werden stärker und punktueller, dafür werden Trockenperioden heißer und großräumiger. Für die bäuerlichen Betriebe bedeutet das verdorrte Feldfrüchte, zu wenig Futter für ihre Tiere und mehr Schädlinge, aber auch abgeschwemmte Böden und geschädigte Kulturen, wie zum Beispiel bei den Unwettern Ende August mit Überschwemmungen und Hagel. Auf der einen Seite investieren wir daher weiter in den Hochwasserschutz und in den Wasserrückhalt und auf der anderen Seite in Bewässerungskonzepte und die Elek- trifizierung von Feldbrunnen. Schon jetzt können wir damit eine Million Liter Diesel einsparen. In den nächsten Jahren wird das noch wesentlich mehr, wir haben noch sechzig weitere Bewässerungsprojekte in der Pipeline. Und vor wenigen Wochen haben wir dafür auch ein eigenes Kompetenzzentrum für Bewässerung gegründet.

Der Borkenkäfer bedroht nach wie vor die Wälder und somit die Existenz vieler Bäuerinnen und Bauern. Wie ist die aktuelle Situation?

Pernkopf: Gesunde Wälder sind unsere Klimaanlage und versorgen uns mit frischer Luft. Borkenkäferplagen setzen den Wäldern zu. Eine Fläche so groß wie halb Wien wurde bereits vernichtet. Die Niederschläge der letzten Wochen haben den Wäldern zwar eine Atempause verschafft, wir müssen aber trotzdem weiterhin Maßnahmen setzen. Deswegen haben wir gemeinsam mit dem Bund vor dem Sommer ein Forstpaket vorgestellt und auch neue Lagerplätze in Betrieb genommen, damit das geschädigte Holz schnell aus den Wäldern abtransportiert wird und die Käfer nicht noch weitere Bäume be fallen.

Die Almwirtschaft erlebt ebenfalls turbulente Zeiten, ich denke da an steigende Besucherzahlen, Kuhunfälle, TikTok-Challenges und zunehmende Vermüllung. Man setzt auf Aufklärungsarbeit. Wie sieht diese aus?

Pernkopf: Eine Alm ist kein Streichelzoo, das muss jedem klar sein, der unsere Almen und Weiden betritt. Sie sind Arbeitsplatz der Bäuerinnen und Bauern und Lebensraum für die Tiere. Da braucht es Respekt und Hausverstand, für solche Blödheiten wie diese TikTok-Challenge habe ich überhaupt kein Verständnis!