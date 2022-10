So profitiert NÖ von den Milliarden für das Heer

Werbung

16 Milliarden Euro gibt es für das Bundesheer in den nächsten vier Jahren – bis 2027 soll das jährliche Budget auf 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes angehoben werden. Das wären dann 5,25 Milliarden Euro pro Jahr. Im NÖN-Gespräch erklärt NÖ Militärkommandant Martin Jawurek: „Als Soldat war ich noch nie so zufrieden wie jetzt.“

Was passiert mit diesen zusätzlichen Mitteln in Niederösterreich? Die Detailplanung ist erst im nächsten Jahr abgeschlossen. Im „Ausbauplan 2032“ sind aber folgende Eckpunkte festgelegt:

Personal: So wie in allen anderen Bereichen ist die Personalsuche auch beim Bundesheer eine Herausforderung. Zumal der zivile Arbeitsmarkt zur Konkurrenz geworden ist. „Mit dem jetzigen Budget und der breiten Unterstützung aus der Bevölkerung, die das Heer seit Beginn des Ukraine-Krieges genießt, sind wir aber im Wettbewerb zumindest auf Augenhöhe“, betont Jawurek.

NÖ Militärkommandant Martin Jawurek ist mit dem „Ausbauplan 2032“ zufrieden. Foto: Paloma Pöltinger

Wesentlich sei auch, dass nun der Fokus auf die militärische Ausbildung gestärkt und die Übungs-Tätigkeit intensiviert werden könne. „Dadurch wird das Bundesheer als Arbeitgeber attraktiver“, betont Jawurek. Ein Ziel ist es, die geringe Frauenquote von derzeit nur vier Prozent zu heben. Aktuell beschäftigt sind in den 21 NÖ Kasernen insgesamt etwa 7.500 uniformierte Bedienstete (inklusive Grundwehrdienern), also etwa ein Drittel aller Heeres-Bediensteten Österreichs.

Einrichtungen. Wann welche Einrichtungen ausgebaut werden, steht noch nicht fest. Aber im „Ausbauplan 2032“ festgeschrieben ist unter anderem der Ausbau der urbanen Trainingsanlage in Steinbach sowie des Fliegerhorstes in Langenlebarn.

Ein wichtiges Thema ist die Autarkie: Bis 2025/26 sollen alle Kasernen autark werden – also unabhängig hinsichtlich der Versorgung mit Verpflegung, Strom und Treibstoffen. Die Kasernen können dann auch als Stützpunkte für andere Einsatzorganisationen, beispielsweise im Falle eines Blackouts, dienen.

Ausrüstung. „Wir brauchen keine neuen Konzepte und neuen Kataloge, wir haben an sich alles. Aber halt zu wenig davon“, meint Jawurek. Der Ukraine-Krieg habe aber auch Auswirkungen auf die Anforderungen: So wären Kampfpanzer plötzlich wieder relevant geworden. Jawurek: „Niemand – auch ich nicht – hat erwartet, dass es in Europa wieder einen konventionellen Krieg geben wird.“

Investiert wird zudem in geschützten Transportraum, also den Pandur, leichte Transportfahrzeuge, Lkw sowie Pionier- und Bergepanzer – auch neue Leonardo-Hubschrauber werden angekauft und die Eurofighter nachgerüstet.

Für die Soldaten kommen die modifizierte Variante des Sturmgewehrs 77, leichte Panzerabwehr- sowie Lenkwaffen für die Infanterie zum Beispiel in Amstetten und Zwölfaxing. Für die Panzergrenadiere in Großmittel gibt es neue kampfwertgesteigerte Systeme und Bergegeräte. Auch in die Fliegerabwehr, in Präzisionsmunition sowie in Drohnen wird investiert.