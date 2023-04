248 Betten sind in den NÖ-Krankenhäusern gesperrt

Werbung

Aus zahlreichen Spitälern kommen zurzeit wieder Hilferufe. Ärztinnen und Ärzte sowie Pflegepersonal machen darauf aufmerksam, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an allen Ecken und Ende fehlen. Herausforderungen gibt es auch in den niederösterreichischen Spitälern - trotz eines historischen Höchststands bei ärztlichen und pflegerischen Mitarbeitern. Diese seien vor allem an einzelnen Standorten sowie tageszeitabhängig gegeben, sagte Gottfried Feiertag von der Gesundheitsgewerkschaft in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD) zur APA.

Aufgrund Personalmangels gesperrt sind nach Angaben der LGA vom Freitag 248 von 7.614 Betten. Die entsprechende Quote beträgt also 3,26 Prozent. Der Betrieb und die Notfallversorgung seien aber gesichert.

Das deckt sich mit der Sicht von Feiertag, der auch als Zentralbetriebsrat der NÖ Gesundheits- und Pflegezentren fungiert. Die Situation auf den Stationen und Ambulanzen sieht er als klar unterschiedlich zu beispielsweise Wien, "Land unter" sei nicht die Devise. Sehr wohl gebe es aber Herausforderungen regionaler und zeitlicher Art. Feiertag verwies in diesem Zusammenhang unter anderem auf Zusammenarbeit unter den einzelnen Standorten als Lösungsweg.

In Sachen Mitarbeitern müsse man trotz Höchststand am Ball bleiben, forderte Feiertag. "Wir müssen ständig daran arbeiten, entsprechendes Personal zu bekommen."

Laut LGA wurden 2023 bisher mehr als 650 Neueintritte in Spitälern und Pflegezentren verzeichnet, 500 davon in den Kliniken. Frei seien derzeit 200 Stellen. Insgesamt sind in den Kliniken der LGA 22.500 Menschen beschäftigt.