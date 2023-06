SPÖ: Babler bringt sein Team einstimmig durch den Vorstand

Das erste Personalpaket des neuen SPÖ-Vorsitzenden Andreas Babler steht. Der Bundesvorstand hat am Dienstag einstimmig Sandra Breiteneder und Klaus Seltenheim als Bundesgeschäftsführer bestätigt. Am Nachmittag soll Gesundheitssprecher Philip Kucher zum geschäftsführenden Klubobmann gewählt werden. Formal Klubchef wird Babler selbst, allerdings vom Bundesrat aus.

SPÖ-Personalia Babler holt Klaus Seltenheim für Bundesgeschäftsführung

Die Klubspitze wird in einer Vollversammlung am Nachmittag überhaupt breiter aufgestellt. Neue erste Stellvertreterinnen werden Frauenvorsitzende Eva Maria Holzleitner und Julia Herr. Jörg Leichtfried, der bisher diese Position ausfüllte, gibt sie ab, bleibt aber im Klubpräsidium. Neu dort einziehen wird Finanzsprecher Jan Krainer, der sich auch verstärkt um Anti-Korruptionsthemen kümmern soll. Voraussetzung für all dies ist die - freilich zu erwartende - Zustimmung des Klubs am späteren Nachmittag.

Die Bundesgeschäftsstelle, die seit dem Rückzug von Christian Deutsch vakant war, wird von einem der breiten Öffentlichkeit unbekannten Duo übernommen. Breiteneder stammt aus der Privatangestellten-Gewerkschaft, wo sie unter anderem international und für Frauenthemen zuständig war. Auch im Kabinett der früheren Staatssekretärin Muna Duzdar war sie aktiv, zuletzt im Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds (WAFF).

Ein wenig mehr Öffentlichkeit hatte Seltenheim, der unter Franz Schnabl Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederösterreich war. Babler begründete die Wahl unter anderem mit seinem „wahnsinnigen Erfahrungsschatz“, habe er doch schon Gemeinderats- und Landtagswahlkämpfe organisiert. Seltenheim war in früheren Jahren auch schon in der Bundesgeschäftsführung tätig. Neue Kommunikationschefin ist Patricia Huber, die sich in Bablers Kampagne stark engagiert hatte und bisher beim Kontrast-Blog aktiv war.