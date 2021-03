Wolfgang Kocevar ist seit 2018 Landesgeschäftsführer der SPÖ Niederöterreich. Gleichzeitig Bürgermeister der Stadt Ebreichsdorf (Bezirk Baden).

Für seine Aufgaben als Landesgeschäftsführer soll der 51-Jährige nun Unterstützung bekommen. Das gab er gemeinsam mit SPÖ-NÖ-Vorsitzendem Franz Schnabl soeben bekannt.

Zur Seite gestellt wird ihm Klaus Seltenheim als gleichberechtiger Landesgeschäftsführer. Der 37-Jährige hat vor rund einem Jahr die Leitung der SPÖ-Regionalgeschäftsstelle des Zentralraumes übernommen. Stürzen will er sich in der Landespartei nun auf organisatorische und innerparteiliche Arbeit, kündigte Seltenheim an. Mit dem Ziel, dass die Sozialdemokraten bei der Landtagswahl 2023 "stark ins Feld ziehen können".

"Ich bin überzeugt, dass das eine sehr starke Partnerschaft wird", sagte Kocevar.