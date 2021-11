"Limits sind überschritten": NÖ-Pflegekräfte protestieren

„Körperliche und mentale Limits sind überschritten“, sagt Betriebsrats-Vorsitzender Wolfgang Schrefl vom Uniklinikum St. Pölten. Durch die enorme Belastung in der Corona-Pandemie, aber auch den schon zuvor herrschenden Personalmangel sei die tägliche Arbeit der Pflegekräfte nicht mehr bewältigbar. Darauf macht das Gesundheitspersonal mit einer Protestaktion aufmerksam.

Geplant ist diese am Mittwoch um fünf nach zwölf vor allen Spitälern sowie vor Pflegezentren in Niederösterreich. Organisiert wird der auch in den anderen Bundesländern geplante Warnstreik unter dem Motto „Walk out“ von der "Offensive Gesundheit", der Gewerkschaften, die AK und die Ärztekammer angehören. Gerichtet sei er an alle politischen Verantwortlichen auf Bundes- und Landesebene, die für Verbesserungen und Entlastungen im Gesundheitssystem sorgen könnten.

Forderungen: Ausbildungsoffensive, Personalbedarfserhöhung und Corona-Bonus

Übergeben wollen die Pfleger eine Petition, in der sie die Umsetzung der Pflegereform samt einheitlicher Personalbedarfsberechnung, eine Ausbildungsoffensive mit Anreizen für Quereinsteiger und die „lange versprochenen“ Bonuszahlungen fordern. Letztere sollen, laut dem Zentralbetriebsrat der Landesgesundheitsagentur, zumindest noch heuer auf den Konten der Angestellten landen, die durch Corona einer besonderen Belastung ausgesetzt waren. Der Betrieb in den Spitälern und Pflegezentren soll dadurch nicht beeinträchtigt werden. Die Aktion ist nur für einige Minuten geplant.

Bei Patientenanwälten häufen sich Beschwerden

Der Druck auf die Bundesregierung, die Pflegereform umzusetzen, wächst auch auf anderen Seiten. Zuletzt wandten sich die Patienten- und Pflegeanwälte in einem Offenen Brief an Minister Wolfgang Mückstein (Grüne). Grund dafür seien immer mehr Beschwerden über die Zustände in der Pflege. Aus NÖ klagen Angehörige, dass Pfleger keine Zeit haben, sich abseits des Nötigsten um die zu Betreuenden zu kümmern. „NÖ steht zwar besser da als andere Länder, aber die Ampel steht auf Dunkelorange“, so Bachinger.

Landesrätin Teschl-Hofmeister: "Wir haben die Dringlichkeit der Reform nahegebracht"

Pflegelandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) diskutierte das Thema Pflege am Montag mit Minister Mückstein und anderen Länder-Vertretern. „Wir haben die Dringlichkeit der Reform nahegebracht und abermals Anträge zur Ausbildungs-Neustrukturierung eingebracht“, erklärt sie. Die Novellierung des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes sei rasch machbar und müsse schnell umgesetzt werden. "Das Personal ist die wichtigste Ressource im Pflege- und Betreuungsbereich, weshalb wir in Niederösterreich auch schon mehrere Maßnahmen im Ausbildungsbereich gesetzt haben und weiterhin im Rahmen unserer Möglichkeiten mit gutem Beispiel vorangehen werden“, meint die Landesrätin. Ein Beispiel dafür sind neue Pflege-Schwerpunkte an Mittelschulen.