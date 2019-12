Spannend bis zuletzt blieben die Personalvertretungswahlen der knapp 32.800 österreichischen Polizisten: Erst bei der letzten Wahl konnte der Niederösterreicher Reinhard Zimmermann als Vertreter der Fraktion Christlicher Gewerkschaftler (FCG) den bundesweiten Vorsitz von den Roten erringen. Diesen baute er mit 48 Prozent (2014: 38,9 Prozent) laut vorläufigem Wahlergebnis sehr deutlich aus. Die rote FSG (Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter) rutschte auf 28 Prozent (2014: 35,85 Prozent) und die blaue AUF auf 22 Prozent (2014: 25,25 Prozent) ab.

In Niederösterreich fiel das Ergebnis noch deutlicher aus: Mit 55,10 Prozent errang die FCG rund um Spitzenkandidat Hannes Luef die absolute Mehrheit. Sie holte von acht Mandaten insgesamt fünf und bekam somit eines dazu. 26,06 Prozent entfielen auf die die FSG und 18,84 Prozent auf die AUF laut vorläufigem Ergebnis. "Ich bin überglücklich über dieses starke Ergebnis", meint Luef.

„Die Personalvertreter der Kameradschaft der Exekutive leisten seit Jahrzehnten hervorragende Arbeit für die Kollegen in unserem Land. Dieser Einsatz ist heute belohnt worden. Eine starke Personalvertretung ist ein wesentlicher Garant für einen modernen und fortschrittlichen öffentlichen Dienst als wesentlicher Garant für Stabilität und Sicherheit in unserem Land. Gratulation zu diesem Wahlerfolg“, so NÖAAB-Landesobmann Wolfgang Sobotka.

Zimmermann will neues Beamtendienstrechtsgesetz

Zimmermann hat sich bereits einige Ziele gesetzt: Er will ein neues Beamtendienstrechtsgesetz mit eigenem Bereich für die Exekutive umgesetzt sehen. Dies sei bereits im letzten Koalitionsübereinkommen niedergeschrieben worden.

Außerdem müsse die Personaloffensive fortgesetzt werden, wenn man am Land die gewohnte Sicherheit aufrecht halten möchte, meint Zimmermann. Selbst Führungspositionen seien teils nicht besetzt. Die oft geäußerte Kritik am Nachwuchs lässt Zimmermann nicht gelten. In den Polizeischulen kämen „g’scheite junge Menschen mit guter Ausbildung“ nach. Als Innenminister möchte der oberste Polizeigewerkschafter jetzt wieder einen Schwarzen sehen: „Den Fehler wird Sebastian Kurz nicht mehr machen.“