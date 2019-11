Niederösterreichische Regional- und Stadtbusse legen, laut Statistik Austria und VOR (Verkehrsverbund Ost-Region) rund 50,81 Millionen Kilometer im Jahr zurück. Über Bus-Verbindungen laufen laut Land NÖ rund 40 Prozent des Personenverkehrs im Bundesland. In Zukunft setzt Niederösterreich vermehrt auf E-Busse, denn ab 2030 werden ausschließlich elektrische Fahrzeuge für den Landesdienst bestellt.

Da der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) Expressbusse, die batteriebetrieben sind, einrichtet, holte sich eine Verkehrs-Delegation aus NÖ hilfreiche Tipps aus Bayern. In dichter Taktung sollen Münchner Busse die Regionen besser anbinden. Solche Express-Linien sind für Niederösterreich, laut Schroll, eher ungeeignet, da die Busse viel weitere Strecken zurücklegen müssen, die mit E-Bussen nicht möglich sind. Vergleichbar mit den Expressverbindungen sind die niederösterreichischen Wiesel-Busse. Für Stadt-Umland-Verbindungen sei es eine Option.

Auch bei Zügen setzt man auf Strom und besichtigte das Siemens Lokomotiven-Werk in Allach bei München. Dort werden Lokomotiven („Vectron“), die entweder mit Strom oder Diesel fahren, gebaut. „Auch vor Personenzügen, wie etwa dem Regiojet-Intercity ist die Lok im Einsatz“, so Siemens Sprecher Michael Braun. „Rund 100 Loks sind in Niederösterreich unterwegs – und es werden mehr.“ Bremsen und Klimaanlagen stammen dafür aus NÖ.