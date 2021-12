Danninger: „Lackenhof braucht jede helfende Hand, die anpackt“

Tourismuslandesrat Jochen Danninger hat heute gemeinsam mit Vertretern der Region wie Landtagsabgeordneter Anton Erber (beide ÖVP) über 19.000 Unterstützer-Unterschriften für die Ötscherlifte in Lackenhof entgegen genommen und zeigte sich bei der Übergabe beeindruckt: „Mit dem Ötscher verbinden zahlreiche Niederösterreicherinnen und Niederösterreich schöne Erinnerungen. Für die Tourismusbetriebe in der Region würde ich mich sehr freuen, wenn diesen tausenden Solidaritätsbekundungen auch viele Taten folgen und die Unterstützerinnen und Unterstützer der Petition nach Lackenhof zum Skifahren kommen“, so Danninger.

Am Donnerstag gibt es auf der Webseite der Ötscherlifte die Möglichkeit Tickets zu erstehen. Der Liftbetrieb startet am Samstag.

Darüber hinaus appelliert Landesrat Danninger an Betriebe, Investoren und Entscheidungsträger sich aktiv für die Zukunft Lackenhofs zu engagieren. Das Land Niederösterreich stellt für die Neupositionierung des Ortes 2 Mio. Euro zur Verfügung, um neue touristische Angebote zu entwickeln und neue Zielgruppen anzusprechen. Um diese Konzepte gemeinsam mit der Region zu entwickeln, wurde eine Taskforce ins Leben gerufen.

Darüber hinaus wird es im Frühjahr einen Call für Beherbergungsbetriebe im Ort geben mit dem sie unterstützt werden, ihre Zimmer zu modernisieren und auszubauen. „Wer will, dass alles bleibt wie es ist, wird den langsamen Niedergang des traditionsreichen Skiortes nicht stoppen. Wer für einen Neuanfang ist, ist herzlich eingeladen, sich mit Know-How und Ideen, aber vor allem mit Taten und Investitionen in Lackenhof einzubringen. Hier braucht Lackenhof jede helfende Hand, die anpacken will. Denn der Ort braucht dringend neue Impulse für einen Ganzjahrestourismus, um neue Gästeschichten anzusprechen.“ Schließlich seien in den letzten Jahren trotz Lift die Zahl der Gäste deutlich zurückgegangen.

Darüber hinaus stellt Danninger klar: „Mit der Verschmelzung der Ötscherlifte mit den Hochkar Bergbahnen ist der Liftbetrieb in Lackenhof bis Ende der Sommersaison 2023 in der bisher gewohnten Form sichergestellt. Parallel dazu hat die Taskforce bereits mit Hochdruck ihre Arbeit aufgenommen. Vom Standort St. Corona am Wechsel wissen wir, dass nach anfänglicher Skepsis in der Region, es rund zwei Jahre dauert, um neue Konzepte zu entwickeln. Ob und welche Aufstiegshilfen bei den Ötscherliften mittel- und langfristig weiter betrieben oder rückgebaut werden, hängt wesentlich vom Ergebnis dieses Entwicklungsprozesses in der Region ab.“

Ötscherlifte in Lackenhof (Bezirk Scheibbs)