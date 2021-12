Danninger: „Lackenhof braucht jede helfende Hand, die anpackt“

Tourismuslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) hat heute von der Gaminger Bürgermeisterin Renate Rakwetz (SPÖ) im Beisein von FPÖ-Partei- und Klubobmann Udo Landbauer und SPÖ-Parteivorsitzenden Franz Schnabl über 19.000 Unterstützer-Unterschriften für die Ötscherlifte in Lackenhof entgegen genommen. Danninger zeigte sich bei der Übergabe beeindruckt. „Mit dem Ötscher verbinden zahlreiche Niederösterreicherinnen und Niederösterreich schöne Erinnerungen. Für die Tourismusbetriebe in der Region würde ich mich sehr freuen, wenn diesen tausenden Solidaritätsbekundungen auch viele Taten folgen und die Unterstützerinnen und Unterstützer der Petition nach Lackenhof zum Skifahren kommen“, so Danninger.

Am Donnerstag gibt es auf der Webseite der Ötscherlifte die Möglichkeit Tickets zu erstehen. Der Liftbetrieb startet am Samstag.

Landesrat Danninger appelliert in einer Presseaussendung an Betriebe, Investoren und Entscheidungsträger sich aktiv für die Zukunft Lackenhofs zu engagieren. Das Land Niederösterreich über die ecoplus Wirtschaftsagentur stellt für die Neupositionierung des Ortes 2 Millionen Euro zur Verfügung, um neue touristische Angebote zu entwickeln und neue Zielgruppen anzusprechen. Parallel mit der Übernahme von der Ötscherlifte GesmbH mit der Hochkar Bergbahnen GesmbH durch die ecoplus Alpin werde sich daher eine Taskforce mit "Hochdruck" an die Arbeit machen, um mit der Region gemeinsam neue Konzepte zu erarbeiten, sagt Danninger.

"Vom Standort St. Corona am Wechsel wissen wir, dass nach anfänglicher Skepsis in der Region, es rund zwei Jahre dauert, um neue Konzepte zu entwickeln. Ob und welche Aufstiegshilfen bei den Ötscherliften mittel- und langfristig weiter betrieben oder rückgebaut werden, hängt wesentlich vom Ergebnis dieses Entwicklungsprozesses in der Region ab.“

Im Frühjahr 2022 soll es einen Fördercall in der Höhe von einer Million Euro für Beherbergungsbetriebe im Ort geben, um sie zu unterstützen, ihre Zimmer zu modernisieren und auszubauen. Lackenhof brauche jetzt jede helfende Hand, die anpacken will, und dringend neue Impulse für einen Ganzjahrestourismus, um neue Gästeschichten anzusprechen, sagt Danninger. Die Zahl der Gäste sei in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen.

Schnabl dankt Gaminger Bürgermeisterin Radwetz für "massiven Einsatz"

Auch Landes-SPÖ-Vorsitzender Franz Schnabl ist froh, dass das Skigebiet erhalten bleibt: „Der Ötscher-Skilauf ist gerettet – nicht zuletzt Dank des massiven Einsatzes von Bürgermeisterin Renate Rakwetz und des immer stärker gewordenen Drucks durch eine großartig unterstützte Petition. Das Miteinander von Bürgermeisterin Rakwetz, der Bevölkerung, der ArbeitnehmerInnen und der regionalen Wirtschaft, sowie vieler Fürsprecher in ganz Niederösterreich hat Wirkung gezeigt. Und: Der politische Druck seitens der SPÖ und der FPÖ – inklusive Beantragung der Sondersitzung zum Thema – hat sein Übriges dazu beigetragen“, meint der Sozialdemokrat.

Mit dem beabsichtigten Aus des Skibetriebs am Ötscher haben die zuständigen ÖVP-Regierungsmitglieder die Rechnung aber „ohne den Wirten gemacht, der in Gaming massive Einbußen hinnehmen hätte müssen, ohne dem Skiverleih, der bereits für die neue Saison alles eingekauft hatte und auch ohne den vielen regionalen Wirtschaftsbetrieben und der Gemeinde“.

Schnabl abschließend: „Ein herzliches ‚Dankeschön‘ an alle Landsleute, die diese Petition unterstützt haben, die heute mit 19.388 Unterschriften von der Bürgermeisterin übergeben wurde. Jede einzelne Unterschrift davon war Teil des letztendlich erzielten Erfolges für den Ötscher und die Entwicklung einer Ganzjahres-Erlebnisdestination rund um Lackenhof!“

