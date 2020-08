Panik erfasste die Angehörigen und Behörden, als ein Gros der 24-Stunden Pfleger_innen zu Beginn der Covid-Zeit nicht mehr über die Grenzen kamen. Doch das Thema Pflege steht nicht nur vor unmittelbaren Herausforderungen, sondern auch vor langfristigen. In Niederösterreich wird die Anzahl der Menschen über 85 bis 2050 um das Zweieinhalb- bis Dreifache steigen. Die Ausgaben werden schon bis 2030 um 77 Prozent anwachsen.

Wie sieht Pflege in NÖ aus?

Die Pflege ein Pflegefall? Das wollten Gemeindebund und Senecura konkret von den Gemeinden wissen und beauftragten das Wifo mit einer Studie. Wie kommt Niederösterreich mit den jetzigen Anforderungen zurecht? Und wie schätzen die Bürgermeister die zukünftige Situation ein?

157 von 573 Gemeinden in NÖ haben den Wifo Fragebogen ausgefüllt, mit 30 Prozent garantiere das eine Repräsentativität, meint Studienleiterin Ulrike Famira-Mühlberger.

NÖ sieht Aufgaben konservativ

Wie teilt sich die Pflegeinfrastruktur auf? Am wenigsten stationäre Betreuung haben im Bundesländerschnitt Niederösterreichs Gemeinden. Am meisten Prozent fallen auf die mobilen Dienste, dicht gefolgt von 24-Stunden Betreuung- Vernachlässigbar ist der Anteil der teilstationären Einrichtungen sowie der informellen Pflege von Angehörigen zu Hause.

Grafik: Wifo-Studie "Pflegevorsorge in Gemeinden" So teilt sich die Pflegeinfrastruktur bundesweit auf.

Die Funktionen von (teil-)stationären Einrichtungen werden in Niederösterreich sehr eindimensional gesehen. 10-20 Prozent der Gemeinden sehen sie in der Versorgung Pflegebedürftiger sowie in der Kurzzeitpflege. Nur unter 10 Prozent würden ihnen andere Aufgaben wie als Sozialer Treffpunkt oder als Arbeitgeber zuschreiben. Hier hinkt Österreich im Bundesschnitt sogar noch hinter dem Burgenland nach.

Grafik: Wifo-Studie "Pflegevorsorge in Gemeinden" Diese Funktionen würden (teil)-stationäre Pflegeeinrichtungen laut den befragten Gemeinden erfüllen.

Ein Beispiel für eine mehrfache Nutzung ist in Grafenwörth zu finden, erzählt Bürgermeister und Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl. Hier gehen die Kinder vom Kindergarten in das Pflegeheim Mittagessen, ein Austausch der Generationen findet statt.

Gemeinden als Drehscheibe

Informationen zu Pflegeangeboten holen sich Betroffene oft bei den Gemeinden ein. Doch es gibt kaum systematische Erhebung über zukünftige Nachfrage bei der Pflege, am wenigsten in Niederösterreich. Auf jeden Fall schätzen die Gemeinden aber, dass der Bedarf steigen wird. Um das Pflegesystem auszubauen, seien alle Formen der Pflege zu fördern. Niederösterreich wünscht sich am ehesten Non-Profit-Organsiationen, die die Pflegedienste abdecken.

Die fehlende Kooperation zwischen Gemeinden, Bund und Ländern sehen die Studienleitung sowie die Auftraggeber als eine der größten Herausforderungen. Die Akteure müssten in Absprache miteinander den Bedarf erheben und Informationskommunikation koordinieren. Das sei auch ein Thema in der Pflege-Taskforce des Bundesministeriums, in der der Gemeindebund mit am Tisch sitzt.

So könnten gemeinsam etwa Informationsstellen für Betroffene in den Regionen eingerichtet werden.

Kein Geld, kein Personal

Bundesweit sehen die Gemeinden die gleichen zukünftigen Herausforderungen: die komplexe Finanzierung, die Personalfrage sowie die Unterstützung der informellen Pflege.

Alles Fragen, die in der Taskforce besprochen werden sollen.

Grafik: Wifo-Studie "Pflegevorsorge in Gemeinden" Die Herausforderungen im Pflegebereich seien viele, sind sich Österreichs Gemeinden einig.

Um Personal zu rekrutieren, gelte es breit zu denken, so die Studienleiterin. Neue Lehrberufe, attraktivere Arbeitsbedingungen, ein leichterer Einstieg etc. seien alles Teile der Rechnung. Die SeneCura Gruppe habe etwa versucht Umschulungen für Menschen anzubieten, die in den vergangenen Monaten ihren Job verloren haben. Über 200 Anfragen gäbe es schon.

Die informelle Pflege zu Hause durch Angehörige würde weniger werden, allerdings wollen die Studienauftraggeber genau das Altwerden zu Hause besser möglich machen. "Die Kaskade muss nicht sein: informelle Pflege, 24-Stunden Betreuung, stationäre Pflege", sagt SeneCura CEO Markus Schwarz.