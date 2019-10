Vor allem in Bezug auf die Finanzierung der Pflege hagelte es Kritik von den Landes-Finanzreferenten am Bund. Diese tagten unter niederösterreichischem Vorsitz in Langenlois (Bezirk Krems) und legten nach längeren Diskussionen ihre Forderungen vor.

„Die Situation nach der Abschaffung des Pflegeregresses ist für die Länder nicht zufriedenstellend“, machte Finanz-Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) deutlich. Die Abschaffung habe enorme finanzielle Auswirkungen für die Länder. Der Bund sicherte zu, die Einnahmenausfälle auszugleichen. Das sei 2018 auch eingehalten worden. Für das aktuelle und das kommende Jahr sollen die Länder aber nur 300 Millionen Euro bekommen. Laut Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) sei das inakzeptabel. „Wir erwarten uns zum einen Transparenz bei diesen Berechnungen, und zum anderen die Aufnahme von Verhandlungen über die Abgeltung aller Kosten“, betonte Schleritzko. Platter forderte zudem einen kompletten Neustart der Pflegefinanzierung bis zum 2021. Als "richtigen Weg" erachtete er dabei die Einführung einer Pflegeversicherung. "Ansonsten ist die Pflege zukünftig weder von Bund, Ländern noch Gemeinden finanzierbar."

Klimaschutz-Strafzahlungen: "349 Millionen für NÖ"

In Sachen Klimaschutz wurde von den Finanzreferenten die Aufforderung an den Bund erneuert, die Kosten für die Umsetzung angedachter Maßnahmen sowie die Höhe eventueller Strafzahlungen darzulegen. "Insgesamt geht es in den nächsten zehn Jahren um bis zu 9,2 Milliarden Euro, die etwa an Strafzahlungen im Raum stehen. Die Länder müssten hier laut Finanzausgleich mitzahlen. Für Niederösterreich bedeutet das etwa Kosten von bis zu 349 Millionen Euro", rechnete Niederösterreichs Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) vor und betonte: "Wer in klimaschonende Maßnahmen investiert, darf nicht doppelt zur Kasse gebeten werden."

Studenten-Ticket: "Bund muss seiner Verantwortung nachkommen"

Außerdem wollen die Landes-Finanzreferenten eine Erleichterung für die Brieftaschen von Studenten oder deren Eltern erzielen. Sie fordern ein Studenten-Öffi-Ticket. "Der Bund muss hier wieder Verantwortung übernehmen. Dieses Thema gehört auf die Agenda der nächsten Regierung“, befand Schleritzko, der momentan den Vorsitz der Finanzreferenten hat.

In Hinblick auf öffentliche Investitionen wurde eine Überarbeitung der geltenden Budget-Regeln auf europäischer und nationaler Ebene angeregt. Aktuell werde die Umsetzung von Großprojekten nicht zuletzt dadurch erschwert, dass "alle anfallenden Kosten in einem Jahr ins Budget aufgenommen werden müssen", sagte Kärntens Finanzlandesrätin Gaby Schaunig (SPÖ). Eine sukzessive Abschreibung über mehrere Jahre hinweg sei daher nicht möglich. "Hier bedarf es dringender Nachverhandlungen, einer Neuausrichtung sowie weiterer Flexibilisierungsmaßnahmen", betonte Schaunig, die die aktuell geltenden Kriterien als "Wachstumsbremse" bezeichnete.

Schleritzko zeigte sich mit den Ergebnissen zufrieden: "Es war eine konstruktive Konferenz."