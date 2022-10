Land NÖ setzt auf "International Nursing Center" in Krems

Werbung

"Das ist keine Konkurrenz für unsere Mitarbeitenden, sondern soll eine deutlich spürbare Entlastung darstellen", sagte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) am Mittwoch.

Die Landesrätin betonte in einer Aussendung, dass es sich "bei allen Maßnahmen und Investitionen" rechnerisch nicht ausgehen werde, die bis 2030 benötigten 9.500 Personen auszubilden. Die angehenden Pflegekräfte aus Vietnam sollen zunächst an der Universität Hanoi drei Semester lang in Deutsch unterrichtet werden und "kommen dann zur Ausbildung zur Pflegeassistenz an die Fachhochschule in Krems".

Am "International Nursing Center" werden diese Menschen - so wie auch heimische Pflegekräfte - "hochqualifiziert ausgebildet". Nach erfolgreich abgelegter Prüfung erhalten die Schülerinnen und Schüler einen fixen Arbeitsplatz in einer Betreuungseinrichtung der NÖ Landesgesundheitsagentur. Erste Absolventen sollen dort 2025 begrüßt werden können.

"Die Gründung der Pflegeschule 'IMC Nursing Center' erweitert das Angebot mit dem mittelfristigen Ziel, alle Pflegeausbildungen - sowohl Pflegeassistenz als auch Pflegefachassistenz und weiter bis zum Master - in Krems zu konzentrieren", hob IMC Krems-Geschäftsführer Karl Ennsfellner hervor. Er verwies weiters auf bereits langjährige Erfahrung der IMC Fachhochschule mit der Universität Hanoi in anderen Fachbereichen.