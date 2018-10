„Pflegeelternschaften, ob auf Dauer oder in einer Krisensituation, sind oftmals die optimalste Form der Fremdunterbringung für Kinder und Jugendliche. Ein großes Danke allen Pflegeeltern, die Kindern und Jugendlichen damit ein weiteres Zuhause geben“, freut sich die zuständige NÖ Kinder- und Jugendhilfelandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig über den Beschluss.

In Niederösterreich leben derzeit 257 Kinder unter zehn Jahren und 359 Kinder über zehn Jahren in Pflegefamilien. Zudem sind 27 Kinder zur Kurzzeitpflege bei fremden Familien untergebracht. „Die Pflegeelternschaft ist die familienähnlichste Variante und unterstützt die Bemühungen der Kinder- und Jugendhilfe, allen Kindern und Jugendlichen einen bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen, besonders“, so Landesrätin Königsberger-Ludwig abschließend.