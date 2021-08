Für diesen Herbst kündigte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) die ersten Schritte in der Reform der Pflege an. Auf positive Reformschritte hofft hier Michaela Hinterholzer, Präsidentin des Hilfswerks NÖ, bei der Präsentation ihres „Vier Punkte-Programms für pflegende Angehörende“: „Wir hoffen, dass es im Herbst schon die ersten Schritte gibt!“

Bei dieser Reform sollen laut den Forderungen des Hilfswerks die pflegenden Angehörenden besonders im Mittelpunkt stehen. Denn momentan würden fast zwei Drittel der rund 91.000 Pflegegeldbezieher in Niederösterreich ausschließlich von Angehörigen gepflegt werden.

Pflege belastet Angehörige

Fast drei Viertel der pflegenden Angehörigen sind laut Hilfswerk weiblich. Zudem liege das Durchschnittsalter der Pflegenden bei 63 Jahren. Die psychische und physische Belastung von Angehörigen durch die Pflege unterstreicht Hinterholzer mit Verweis auf eine Studie der Universität Wien: „27 Prozent der pflegenden Angehörigen fühlen sich stark belastet. 21 Prozent sogar sehr stark.“ Rund ein Drittel fühle sich auch in der Pflege alleine gelassen.

Daher stellt das Hilfswerk pflegende Angehörende ins Zentrum ihres Forderungspakets: „Wir brauchen dringlichst eine Pflegereform, die die pflegenden Angehörigen in den Mittelpunkt stellt – denn ohne diese Gruppe wird die Pflege der Zukunft nicht funktionieren!“

Vier Forderungen für Pflegereform

„Wir haben große Probleme Personal zu bekommen“, meint Hinterholzer. Daher tritt sie dafür ein, die Ausbildungsplätze, beispielsweise in Krankenpflegeschulen, aufzustocken. Zudem fordert das Hilfswerk den Abbau bürokratischer Hürden in der Pflegeausbildung. Auch solle mehr in Programme für Berufsumsteiger investiert werden. Dabei spiele die Entlohnung von Lehrgangsteilnehmern bereits während der Ausbildung eine wichtige Rolle. In Sachen Personalmangel beklagt Hinterholzer, dass Niederösterreich zwar viele Pflegekräfte ausbilde, aber diese oftmals abwandern würden. Daher stellt sie klar: „Wer mit öffentlichem Geld ausgebildet wird, muss auch eine Zeit in Niederösterreich arbeiten.“ Allein beim Hilfswerk gibt es zurzeit rund 200 offene Stellen in der Pflege.

Im zweiten Schritt fordert das Hilfswerk die gezielte Entlastung der pflegenden Angehörigen durch die Weiterentwicklung der sozialversicherungsrechtlichen Absicherung und der Pflegekarenz. Von der Anstellung pflegender Angehöriger beim Land, wie dies beispielsweise im Burgenland der Fall ist, hält Hinterholzer wenig.

Kostenlose Beratung für Familien

„Ich bin als Laie von einem Tag auf den anderen in die Pflege“, schildert Gertrude Schrattenholzer, die seit sieben Jahren ihren Mann pflegt. Für sie stellt die kompetente Beratung durch die Mitarbeiter des Hilfswerks eine große Stütze dar. Hier will auch Hinterholzer ansetzen und spricht sich für kostenlose, durch den Bund finanzierte Pflegeberatungen für Angehörige aus.

Die vierte Forderung des Hilfswerks widmet sich dem Pflegegeld. Hier solle durch Zuschläge, beispielsweise bei Demenzkranke oder Personen mit psychiatrischer Erkrankung, mehr Fairness geschaffen werden. Zudem kann sich Hinterholzer die Bindung eines Teils des Pflegegeldes an Sachleistungen vorstellen.

Mit Blick auf die angekündigten Schritte des Gesundheitsministers drängt die Präsidentin des Hilfswerks NÖ auf schnelles Handeln: „Die Politik soll die Pflegereform rasch angehen!“