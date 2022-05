Pflegereform: Landes-ÖVP sieht viele Forderungen aus NÖ umgesetzt

Werbung

Bis 2030 werden in Niederösterreich 9.500 zusätzliche Pflegekräfte gebraucht. Um den Bedarf abzudecken, müsste in Zukunft jede fünfte Person aus Niederösterreich einen Pflegeberuf ergreifen. Von der vergangene Woche im Bund präsentierten Pflegereform verspricht sich die Landes-ÖVP Anreize dafür und spürbare Verbesserung für die 92.000 Pflegegeld-Bezieher im Land sowie die Menschen, die sie pflegen und betreuen. Viele der Punkte, die Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) in der Vorwoche angekündigt hat, heftet sich die Landes-ÖVP selbst auf die Fahnen.

"Wir haben eines ganz deutlich gesehen: Das blau-gelbe Pflegepaket, das von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ausgearbeitet wurde, war wegweisend dafür, was jetzt im Bund verhandelt wurde", meinte ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner bei einer Pressekonferenz. Die Maßnahmen des Bundes beinhalten etwa eine Aufstockung der Ausbildungsplätze sowie eine Prämie für angehende Pflegekräfte in Niederösterreich.

Landtag beschloss 2006 ersten Antrag zur Pflege

Auf das Paket des Bundes wurde bereits seit Jahren gewartet: Der NÖ Landtag forderte den Bund in einem Resolutionsantrag erstmals 2006 dazu auf, Maßnahmen im Pflegebereich zu ergreifen. Konkret ging es damals darum, ein Tagesbetreuungsangebot für pflegebedürftige Menschen zu schaffen.

Anton Erber, Sozialsprecher der ÖVP im Landtag, begrüßt nun viele der angekündigten Maßnahmen. Als positiv nennt er etwa den monatlichen Gehaltsbonus, den Pflegekräfte auf zwei Jahre begrenzt bekommen sollen. Außerdem lobt er den leichteren Zugang zur Rot-Weiß-Rot-Karte, den das Paket beinhaltet, und eine Vereinfachung der Anerkennung ausländischer Ausbildungen. „Doch das Paket bietet nicht nur bestehenden Pflegekräften Verbesserungen, sondern setzt ganz massiv auf eine Attraktivierung im Ausbildungsbereich. Etwa durch einen Ausbildungszuschuss in Höhe von 600 Euro pro Monat für all jene, die sich für den Pflegeberuf als erste Ausbildung entscheiden. Von Seiten des AMS wird es ein Pflegestipendium von mindestens 1.400 Euro für berufliche Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger sowie Umsteigerinnen und Umsteiger geben", sagt Erber. Hinzu komme, wie Ebner erklärt, die Ausbildungsprämie des Landes. Ab September werden Menschen, die sich Wissen und Können für den Beruf aneignen, und ihn später für eine gewisse Zeit lang fix in NÖ ausüben werden, mit 420 Euro monatlich unterstützt.

Land pocht weiterhin auf Teilbarkeit der 24-Stunden-Betreuung

Noch Verbesserungsbedarf sieht Erber im Bereich der 24-Stunden-Betreuung. Hier kommt aus Niederösterreich erneut die Forderung nach der Teilbarkeit. Eine Arbeitskraft soll also mehrere Personen, die eng beeinander wohnen, betreuen. „Hier ist am parlamentarischen Weg noch viel zu tun“, fordert der Sozialsprecher der Landes-ÖVP.