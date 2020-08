Zur Ferienhalbzeit denken viele schon wieder an die Schule – vor allem dort, wo personelle Umstrukturierungen anstehen. So wird es niederösterreichweit in 51 Volksschulen und 24 Neuen Mittelschulen ab Herbst neue Direktoren geben. Insgesamt werden 244 Pflichtschul-Lehrkräfte versetzt.



Bildungsdirektor Johann Heuras: „Lehrermangel ist ein Fachkräftemangel.“

Einen neuen Alltag wird es auch für 448 Pflichtschullehrer geben, die erstmalig angestellt werden. Das sind etwas mehr, als ab dem kommenden Schuljahr pensioniert werden (435). Diese Zahlen entsprechen laut Bildungsdirektor Johan Heuras dem Wert der letzten Jahre, und: „Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keinen Lehrermangel.“ Es gebe noch Ressourcen an noch nicht Angestellten.

Weinviertel/Industrieviertel: Pendeln schrecke viele ab

Der Lehrermangel sei vielmehr ein „Fachkräftemangel“, also ein Mangel an fachlichen Qualifikationen. Gemeint ist, dass für gewisse Unterrichtsgegenstände das geprüfte Lehrpersonal zunehmend fehle. Betroffen sind technische Fächer wie Physik und kreative wie Musik, aber auch Englisch sei immer weniger abgedeckt.

Das sieht auch NÖ Landesslehrer-Vorsitzender Helmut Ertl so, der damit rechnet, dass die Pensionierungen im derzeitigen Ausmaß noch bis etwa 2025 andauern. Zum Lehrermangel in fachlichen Qualifikationen komme, dass es für gewisse Regionen wie das Weinviertel oder das östliche Industrieviertel schwierig sei, neues Personal zu finden, denn: „Viele wollen den Dienst dort nicht antreten“, das Pendeln schrecke sie ab, so Ertl.

Die Folge: Immer mehr Lehrer unterrichten Fächer, in denen sie eigentlich nicht geprüft sind. Als Grund dafür sehen Heuras und Ertl die vor einigen Jahren geänderte Lehrerausbildung. Diese berechtige zur Lehre an Mittelschulen wie AHS. Viele würden Fächer studieren, die derzeit in den Mittelschulen kaum gefragt seien.

AHS-Direktorenvertreterin Isabella Zins meint dazu, es fehle bereits zu Studienbeginn eine Lenkung, „dass man den Studenten realistische Aussichten gibt“. Aktuell beginnen die ersten Absolventen der neuen Ausbildung zu unterrichten, der Umbruch werde daher erst in den nächsten Jahren zu spüren sein. Damit rechnet auch Heuras.