Neue Flächen für Sonnenstrom: Jetzt sind die Gemeinden am Zug

Auf dem Weg zur Erfüllung der Klimaziele ist Niederösterreich gut unterwegs. Alleine im Vorjahr stieg die Zahl der PV-Anlagen um 25 Prozent – insgesamt 60.000 Anlagen erzeugen derzeit Strom für etwa 190.000 Haushalte. Bis 2030 soll die Sonnenstrom-Produktion aber verdreifacht werden, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

Dafür notwendig ist einerseits, dass noch mehr Dächer, Parkplätze und Verkehrsflächen für PV-Anlagen genutzt werden. Andererseits natürlich auch bislang unbebaute Flächen. Hier gilt für Pernkopf und Gemeindebund-Präsident Hannes Pressl aber ein Prinzip: Zuerst werden „schlechte Gründe“ verbraucht, erst falls dann noch notwendig beispielsweise landwirtschaftliche Nutzflächen.

Dieses Prinzip ist auch die Grundlage für das Sektorale Raumordnungsprogramm, das nun in Begutachtung geht. Darin enthalten sind zusätzlich zu den bereits gewidmeten PV-Flächen weitere 138 mögliche Standorte mit insgesamt 1.288 Hektar – darunter unter anderem Deponien, Kläranlagen, Straßenrandlagen, Lärmschutzwände und die Umgebung von Umspannwerken, also meist öffentliches Gut.

"Lokale Diskussion ist notwendig für die Akzeptanz"

Die meisten Zonen sind in den Bezirken Mistelbach (16) und Gänserndorf (15) vorgesehen, die wenigsten in den Bezirken Gmünd und Zwettl (jeweils 2) sowie im Bezirk Lilienfeld, in dem keine PV-Zone geplant ist.

Auf welcher dieser Zonen künftig tatsächlich Sonnenstrom produziert wird, entscheiden die jeweiligen Gemeinden. „Es ist gut, dass die Verantwortung bei den Gemeinden liegt – denn die lokale Diskussion ist notwendig für die Akzeptanz der PV-Anlagen“, betont Pressl. In den vorgesehenen 138 Zonen können von den Gemeinden bis zu fünf Hektar gewidmet werden – bei Vorlage eines Ökologiekonzeptes bis maximal zehn Hektar. Sie können aber auch beschließen, vom Land vorgeschlagene Zonen nicht umzuwidmen.

Was die Umsetzung angeht, empfiehlt Herbert Greisberger, Geschäftsführer des Bereichs Energie und Klima der Energie- und Umweltagentur des Landes, vor allem Bürgerbeteiligungsprojekte.

In Kraft treten soll das neue Sektorale Raumordnungsprogramm nach Ablauf der achtwöchigen Begutachtungsfrist im Spätherbst. „Wir sind davon überzeugt, dass es uns mit diesem Programm gelingt, die Energiewende zu beschleunigen und zugleich wertvolle Flächen zu schützen“, streicht Pernkopf hervor.