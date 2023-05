Diese Kindergärten nehmen schon ab Herbst 2-Jährige auf

Ab September 2024 sollen schon 2-Jährige in den Kindergärten des Landes betreut werden. Bevor das Kindergarten-Alter, das derzeit bei 2,5 Jahren liegt, im ganzen Land um ein halbes Jahr gesenkt wird, starten einige Kindergärten verteilt auf ganz Niederösterreich mit einem Pilotprojekt.

In 17 Kindergärten verteilt auf zwölf Orte werden bereits ab kommendem September 2023 2-Jährige betreut. Weitere Standorte sind noch in Abklärung. Die Einrichtungen wurden so gewählt, dass sie die unterschiedlichen Anforderungen in Niederösterreich widerspiegeln: In der Stadt Gänserndorf sollen gleich in fünf Gruppen ab Herbst 2-Jährige betreut werden. In kleinen Kindergärten wie Aggsbach im Bezirk Krems-Land, wo der Bedarf nicht so groß ist, werden altersgemischte Gruppen eingerichtet. In Summe sollen ab Herbst, laut Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP), rund 270 2-jährige Kinder in den Betreuungseinrichtungen spielen und lernen.

Von den Erfahrungen sollen alle Kindergärten profitieren

Das Pilotprojekt wird wissenschaftlich begleitet, kündigte Teschl-Hofmeister an. Sie geht davon aus, dass 2-Jährige den Betrieb im Kindergarten verändern, weil sie andere Betreuungsbedürfnisse haben. Sie haben einen anderen Tages-Rythmus, manche müssen noch gewickelt werden und auch andere Spielmöglichkeiten sind für so kleine Kinder nötig. Nach Abschluss der Pilotphase sollen Empfehlungen für alle anderen Kindergärten ausgearbeitet werden - sowohl, was die Ausstattung der Einrichtungen für 2-Jährige betrifft als auch in Bezug auf pädagogische Notwendigkeiten.

Schon für die Pilotphase wird neues Personal benötigt. Wie viele Betreuungspersonen in einer Gruppe sein müssen, hängt davon ab, wie alt die Kinder sind, die dort betreut werden. In einer reinen Kleinkind-Gruppe können maximal 15 Mädchen und Buben betreut werden. Sie benötigen drei Betreuungspersonen. In altersgemischten Gruppen hängt der Betreuungsschlüssel, laut Teschl-Hofmeister, von der Anzahl der Kleinkinder ab. Dass das nötige Personal gefunden werden kann, zeigte sich der Gänserndorfer Bürgermeister René Lobner (ÖVP) überzeugt: „Noch fehlt uns die ein oder andere Kraft. Aber bis September ist noch Zeit. Ich gehe davon aus, dass wir die akquirieren können“, meinte er in einer Pressekonferenz.

Das sind die Pilotkindergärten, die ab September 2-Jährige aufnehmen: Mühling (Wieselburg-Land), Aggsbach (Bezirk Krems), Neidling (Bezirk St. Pölten-Land), St. Veit an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld), Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling), Gedersdorf (Bezirk Krems-Land), Bad Vöslau (Bezirk Baden), Harmannsdorf (Bezirk Korneuburg), Gänserndorf (5 Kindergärten), Wolfsthal (Bezirk Bruck), Scharndorf (Bezirk Bruck), Höflein (Bezirk Bruck).

Karenzlücke soll so geschlossen werden

Hintergrund des Herabsetzens des Kindergarten-Alters ist, laut Teschl-Hofmeister, die Karenzlücke, die zurzeit zwischen 2 und 2,5 Jahren besteht. Es handle sich jedoch nur um ein "Angebot", keinen Zwang, es bestehe weiterhin Wahlfreiheit, betonte die ÖVP-Politikerin.