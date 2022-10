SPÖ und FPÖ kritisieren Ausbildung von Vietnamesen in NÖ

Werbung

Um dem Personalmangel entgegenzuwirken, sollen in Niederösterreich, wie berichtet, Vietnamesen als Pflegekräfte ausbilden. Dazu kündigte ÖVP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister die Gründung des „International Nursing Center“ in Krems an. SPÖ und FPÖ sprachen sich gegen dieses Vorhaben aus.

Die SPÖ-Landesregierungsmitglieder Franz Schnabl und Ulrike Königsberger-Ludwig werden es in der Landesregierungssitzung am Dienstag ablehnen, kündigte SPÖ-NÖ-Landesparteivorsitzender Franz Schnabl in einer Aussendung an. Es brauche Anstrengungen, um die Pflege für Jobeinsteiger, aber auch -umsteiger attraktiver zu machen.

"Wir sind nicht für plakative Schnellschüsse zu haben, die aus immer ferneren Ländern die Pflegekräfte importieren wollen", teilte Schnabl mit. Zuerst müsse in Niederösterreich alles getan werden, um die besten Voraussetzungen zu schaffen, den Beruf zu ergreifen. "Es braucht planbare Freizeit auf der einen und faire Bezahlung auf der anderen Seite", verwies der Landesvize auf das "PflegePROgramm" der SPÖ NÖ. Weiters schlug er eine "Ausbildungs-GmbH" vor, bei der Schüler und Studenten von Pflege- und Gesundheitsberufen für die Dauer der Ausbildung angestellt werden und ein Entgelt nach dem Vorbild von Polizeischülern - etwa 1.800 Euro brutto - erhalten. Außerdem sei die Schwerarbeitspension ein Gebot der Stunde.

FPÖ-Landesparteiobmann Udo Landbauer nannte das Vorhaben "völlig daneben". „Die 4,2 Millionen Euro, die das Sinnlos-Projekt kostet, brauchen wir in Niederösterreich für die Pflegekräfte, die jeden Tag an ihre Grenzen kommen und nicht leistungsgerecht entlohnt werden. Wir brauchen das Geld für den Lehrberuf Pflege, für die Ausbildung der Jugendlichen. Es ist verantwortungslos und beschämend, wie sehr die ÖVP die Menschen im eigenen Land vergessen hat“, sagt er und fordert den sofortigen Stopp des Projekts.

Pflege Land NÖ setzt auf "International Nursing Center" in Krems

Im Zuge des in der Vorwoche vorgestellten Pilotprojekts der IMC Fachhochschule Krems sollen, wie berichtet, 150 Pflegekräfte aus Vietnam in zwei Lehrgängen ins Bundesland geholt werden und nach erfolgreich abgelegter Prüfung einen fixen Arbeitsplatz in einer Betreuungseinrichtung der NÖ Landesgesundheitsagentur erhalten. Kritik an den Plänen kam in Folge auch von der Gewerkschaft GPA NÖ. Der NÖAAB-FCG verwies indes auf ähnliche Modelle in anderen Bundesländern und bei privaten Trägern. Nach Ansicht der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft könnte das Pilotprojekt zur Entschärfung des Mangels an Pflegekräften beitragen.