ÖBB und Land Niederösterreich rufen Heimwegtelefon ins Leben

Werbung

Verfügbar ist der Service im Bundesland täglich von Einbruch der Dunkelheit bis 5.00 Uhr unter der Telefonnummer 01-20660-32000. Der Fokus liegt auf Fußwegen, die zurückgelegt werden, wenn man mit Öffis unterwegs ist, hieß es am Freitag in einer Aussendung.

"Personen, die sich am Weg vom Bahnsteig zum geparkten Auto oder nach Hause unsicher fühlen, können bei einer Hotline anrufen und sich telefonisch begleiten lassen" - so wird das Konzept des Pilotprojekts skizziert. Vermittelt werden soll in erster Linie Sicherheitsgefühl, zudem sollen potenziell kriminelle Personen abgeschreckt werden. Sollte tatsächlich ein Notfall eintreten, verständigt geschultes Personal am anderen Ende der Leitung die Einsatzkräfte.

Das Konzept des Heimwegtelefons wird bereits in mehreren europäischen Städten angewendet. In Österreich ist ein solcher Service etwa in Graz und Wiener Neustadt verfügbar.