Der Krankenwagen wird für einen chronisch Kranken gerufen. Bei der Untersuchung durch die Sanitäter stellt sich heraus, dass die Situation prekärer ist als angenommen. Ärztliche Unterstützung wäre notwendig, doch die Notärzte sind nicht verfügbar. Genau für diese Fälle testet das Rote Kreuz Niederösterreich den Einsatz von Telemedizin im Bereich des Rettungsdienstes.

„In 80 bis 90 Prozent der Fälle ist das Bild nicht so wichtig.“ Projektleiter und Arzt Berndt Schreiner

Seit fast einem Jahr läuft das Pilotprojekt „Telenotarzt“ in Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf), bei dem der Notarzt, unabhängig davon, wo er sich befindet, zurate gezogen werden kann. Nun soll das Projekt auf alle NÖ-Viertel ausgeweitet werden.

Einige Erkenntnisse haben sich bereits in diesem Jahr herauskristallisiert, erklärt der Arzt und Projektleiter Berndt Schreiner. Darunter auch, dass sich die Datenbrille samt Kamera, die noch im November 2020 präsentiert wurde, als nicht praktikabel herausgestellt hat.

Die Idee dahinter war, dass der Notarzt das sieht, was der Sanitäter sieht. „In 80 bis 90 Prozent der Fälle ist das Bild aber nicht so wichtig. Mit dem Sanitäter hat man nämlich einen Profi vor Ort, der einem erklärt, was er sieht“, sagt Schreiner.

Gleichzeitig sage das Bild selbst wenig aus. „Wenn man einmal probiert hat, eine Atemnot zu fotografieren oder zu filmen, dann weiß man, dass man darauf kaum etwas erkennt.“ Stattdessen verwendet das Projektteam nun eine spezielle App, auf der der Notarzt den gespiegelten Monitor des Sanitäters sieht. Aber auch telefonieren oder filmen sei damit möglich.

„Ärzte müssen hochflexibel eingesetzt werden.“

Inspiration und Vorwissen für das Pilotprojekt hat sich das Rote Kreuz in Deutschland, wo bereits seit 2014 mit einem Telenotarzt gearbeitet wird, geholt. Während die deutschen Notärzte aber in einer Leitstelle mit Monitoren sitzen, arbeiten die Österreicher an Handys und Tablets. „Ärzte müssen hochflexibel eingesetzt werden. Ob beim Einkaufen, daheim auf der Couch oder im Auto auf einer Raststätte, das muss überall funktionieren.“

Um das auch tatsächlich gewährleisten zu können, wird das Pilotprojekt ab Herbst in allen Regionen in Niederösterreich getestet. Neben den technischen Tests müsse auch die Benutzerfreundlichkeit weiter auf die Probe gestellt werden, so Schreiner.

Außerdem müssten rechtliche Hintergründe, wie etwa die Verantwortung der Beteiligten bei Fehlern, geklärt werden. Aber auch bei zwischenmenschlichen Dingen gebe es noch offene Fragen: „Wir müssen herausfinden, ob das Vertrauen in einen Arzt, der nicht physisch anwesend ist, besteht“.

Absicherung gegen künftigen Ärztemangel

Aber allein, dass die ärztliche Kompetenz durch den Telenotarzt zeitnah zum Patienten gebracht werden kann, sei ein großer Vorteil. „Denn wenn man als Notarzt zu einem Fall fährt, bei dem man nicht gebraucht wird, dann fehlt man an anderer Stelle“.

Gleichzeitig könne man sich durch den Telenotarzt auf den in Zukunft noch stärker werdenden Ärztemangel vorbereiten: „Wenn es nicht mehr so viele Notärzte gibt, dann brauchen wir ein System, das funktioniert, und können nicht erst dann beginnen zu überlegen“. Den konventionellen Notarzt ersetzen werde er aber auch in Zukunft nicht, so Schreiner.