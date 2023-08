Jugendrat soll Vorschläge für Politik erarbeiten

Schon vor der Landtagswahl haben die NEOS versprochen, sich speziell für die jungen Menschen einzusetzen. Anlässlich des heutigen Tages der Jugend erneuern sie gemeinsam mit ihrer Jugendorganisation, den JUNOS, ihre Forderungen.

Geht es nach den Pinken, sollte die Politik den Jungen in Zeiten der Teuerung mit einem Zukunftstausender unter die Arme greifen. Dazu fordert Landesparteivorsitzende Indra Collini Einsparungen im Polit-Betrieb – konkret bei der exorbitant hohen Parteienförderung – sowie die zweckgebundene Mittelverwendung für die Meisterprüfung, den Studienabschluss oder die Berufsausbildung. „Würde die Landesregierung die Parteienförderung halbieren, könnten wir in Niederösterreich jährlich 9.300 junge Menschen – vom Lehrling bis hin zum Studierenden – bei der Ausbildung unterstützen. Das wäre ein wichtiges Signal in Zeiten des Fachkräftemangels und eine wegweisende Investition in die Talente junger Menschen, die unsere größte Ressource für die Zukunft sind“, sagt Collini.

Wesentlich für die Zukunft sei aber nicht nur die finanzielle Unterstützung der Jungen. Auch eine echte Mitbestimmung und Teilhabe sei laut NEOS-Jugendsprecher und dem künftigen Abgeordneten Christoph Müller wichtig. Er spricht sich deshalb für einen Jugendrat aus, in dem 100 Menschen zwischen 16 und 30 Jahren Vorschläge für die Politik ausarbeiten und Beschlüsse des Landtags und der Landesregierung auf ihre Zukunftsfitness überprüfen sollen. „Es muss endlich Schluss sein mit der Zukunftsvergessenheit der Landesregierung. Das betrifft nicht nur die Überschuldung des Landes, sondern vor allem die Versäumnisse beim Klimaschutz, insbesondere bei den Öffis und den Erneuerbaren Energien“, meint Müller.