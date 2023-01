Wahlkampf: NEOS sehen sich als einzige Partei, die auf Inhalte setzte

Werbung

„Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung“, zeigte sich NEOS-Landessprecherin Beate Meinl-Reisinger trotz des Schnees und der Kälte in der St. Pöltner Innenstadt kämpferisch.

Wie schon beim Wahlkampf-Auftakt unterstützte sie die pinke Landespartei rund um NEOS-Spitzenkandidatin Indra Collini auch beim Finale vor der Landtagswahl am Sonntag. Zur Sprache brachten die NEOS dort noch einmal die Themen, auf die sie auch schon im bisherigen Wahlkampf gesetzt hatten: Korruption bzw. Transparenz, Teuerung und Jugend.

Collini kritisiert, dass es nur um "Macht und Posten" gehe

Meinl-Reisinger betonte, dass "die Indra" den Anspruch habe, "Dinge zu verbessern". Allen anderen Parteien gehe es laut Collini nur um Macht und Posten. Das zeigt sich für sie daran, dass Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) Landeshauptfrau bleiben, Franz Schnabl (SPÖ) und Udo Landbauer (FPÖ) Landeshauptmann werden wollen.

Warum die ÖVP seit Wochen immerzu vor einer rot-blauen oder blau-roten Mehrheit im Land warnt, ist für Collini klar: „Die ÖVP hat keine Sorge um die Zukunft des Landes, sondern um ihre eigene Macht.“ Am Ende könnte Niederösterreich aber eine "Ibiza-Koalition" erwarten, meinte die pinke Spitzenkandidatin. „Es gilt eine Kickl-Leitner-Koalition zu verhindern“, meinte sie.

Die bisherige Landesregierung hat aus Collinis Sicht zu wenig für das Land weitergebracht. Sie brachte dazu das Thema Korruption ins Spiel, auf das die NEOS im gesamten Wahlkampf setzten. Die Regierenden hätten es sich zu bequem gemacht und auch die Medien vereinnahmt, meinte sie und sprach damit die Vorwürfe gegen den früheren ORF-Chefredakteur und nunmehrigen Landesdirektor Robert Ziegler an.

Dass die Regierung rund um Mikl-Leitner aus ihrer Sicht nichts erreicht hatte, begründete Collini mit Verweis auf einen NÖN-Artikel, in dem die Arbeit der vergangenen fünf Jahre beleuchtet wurde. Die Anti-Teuerungsmaßnahmen, die gesunkene Arbeitslosigkeit und die Kinderbetreuungsoffensive, die Mikl-Leitner als größte Erfolge seit 2018 sieht, verdienen diese Bezeichnung für Collini nicht.

"Gießkannen"-Hilfen wegen "schlechter Umfrage-Werte"

Vielmehr bezeichnete die 52-Jährige die Anti-Teuerungsmaßnahmen wiederholt als nicht treffsicher. Die Menschen, die wirklich Hilfe bräuchten, würden keine bekommen. Es sei, „wegen schlechter Umfrage-Werte“, „mit der Gießkanne“ Geld verteilt worden.

Zudem kritisierte sie die Ankündigungspolitik der ÖVP, die sich auch in der Kinderbetreuung zeige, wo es noch keinen Fahrplan zur Umsetzung des von der ÖVP präsentierten und im Landtag beschlossenen Modells gebe.

NEOS wollen auch Grünen-Wählerinnen und -Wähler ansprechen

Eine Antwort wollte Collini beim Wahlkampf-Abschluss am St. Pöltner Herrenplatz auch für Wählerinnen und Wähler der Grünen bieten, die aus ihrer Sicht auf Bundesebene „nichts weiterbringen“. Sie betonte mehrmals, dass auch die NEOS Klimaschutz können und forderte etwa jährlich 100 neue Windräder und mehr Photovoltaik für Niederösterreich.

Außerdem wiederholte Collini die Forderungen, die die NEOS im Wahlkampf geäußert hatten: Sie wollen bei der Parteienförderung sparen und das Geld stattdessen in einen „Zukunfts-Tausender“ für junge Menschen stecken oder eine Politiker-Haftung einführen.

In den letzten Stunden vor der Wahl wollen die NEOS weiter Wählerinnen und Wähler mobilisieren. Ihr Motto lautet: „Jetzt das Richtige tun“ – was für sie so viel bedeutet wie „NEOS wählen“. Dass das viele Menschen am Sonntag machen werden, zeigte sich Landesgeschäftsführer Douglas Hoyos optimistisch: „Wir werden ein fettes Plus haben!“, meinte er beim Wahlkampf-Finale in der Landeshauptstadt.