Landesarchiv Niederösterreich wird digitalisiert .

Das niederösterreichische Landesarchiv wird in Zukunft als österreichweit erstes auch digital verfügbar sein, teilte der zuständige Landesrat Ludwig Schleritzko am Sonntag in einer Aussendung mit. Das neue Software-System soll es ab den kommenden Monaten Nutzern erlauben, von zu Hause aus auf elektronisch archivierte Unterlagen zuzugreifen.