So normal wie möglich soll, laut Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), das kommende Schuljahr verlaufen. Das erklärte politische Ziel ist es, kontinuierlich im Präsenzunterricht ohne Schichtbetrieb zu lernen. „Flächige Schulschließungen oder Schichtbetrieb sind keine politische Option mehr“, sagt Faßmann. Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) ergänzt jedoch: „Voraussetzung ist, dass die Infektionslage das zum Schulbeginn auch zulässt.“ Gelingen soll der Präsenzunterricht mit einem 4-Punkte-Plan.

Starten wird das Schuljahr mit einer Sicherheitsphase. Wie lange die dauern wird, sei von den Corona-Zahlen abhängig. Momentan sind zwei Wochen geplant. In dieser Zeit wird verstärkt getestet und – außerhalb des Platzes – auch Maskenpflicht herrschen.

Lisa Röhrer Es bleiben noch Hausaufgaben

Zentrales Element ist dann ein „Frühwarnsystem“ für die Infektionslage. Durch eine Abwasseranalyse in Kläranlagen soll die Verbreitung des Coronavirus regional überwacht und frühzeitig erkannt werden. Sollten die Proben auf gehäufte Infektionen in einer Region hindeuten, werde dort verstärkt getestet. Gleichzeitig sollen an ausgewählten Schulen regelmäßig PCR-Tests durchgeführt werden.

Aber auch im Schulalltag werden PCR-Tests eine wesentliche Rolle spielen – zumindest am Anfang. Mindestens einmal pro Woche soll ein PCR-Test gemacht werden, zwei Mal ein Antigentest. Nach der Sicherheitsphase soll die Lage neu bewertet werden. Eine Ausnahme gibt es jedenfalls für Kinder und Jugendliche, die bereits geimpft sind. Hierzulande sind das aktuell rund 34 Prozent der 12- bis 19-Jährigen. Für die Unter-12-Jährigen gibt es noch kein Impfangebot.

Walter Fahrnberger Gemeinsam statt einsam LEITARTIKEL

„In Niederösterreich wird es darüber hinaus auch weiterhin die Möglichkeit geben, dass bei Verdachtsfällen ein zusätzliches Screening durch mobile Testteams an Schulen stattfinden kann“, kündigen Landesrätin Teschl-Hofmeister und Bildungsdirektor Johann Heuras an. Genauere Pläne will man in Niederösterreich noch in den kommenden zwei Wochen erarbeiten. Auch, ob es an Schulen in Niederösterreich eigene Impf-Aktionen für Jugendliche geben wird, wird zurzeit noch diskutiert. Fix ist jedenfalls: Kindern und Eltern, die Impfung und Tests verweigern, werde der Zutritt in die Schulen verweigert, so Teschl-Hofmeister.

Teil des Plans sind heuer auch die viel diskutierten Luftfiltergeräte. Geben soll es die überall, wo das Lüften schwer möglich ist oder es zu vermehrter Aerosolbildung kommt, wie etwa im Musikzimmer. Für die Anschaffung sind im Pflichtschulbereich die Gemeinden als Schulerhalter zuständig. Das Land unterstütze finanziell.

Elternvertreter wollen Tests auch für Geimpfte

Grundsätzlich fielen die Reaktionen von Eltern- und Lehrervertretern positiv aus. Kritisch gesehen wird von Eltern jedoch, dass Geimpfte nach der Sicherheitsphase nicht mehr testen müssen. So könnten Cluster übersehen werden, fürchtet man beim Bundeselternverband.