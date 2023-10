Plätze für 2-Jährige Kindergarten-Ausbau: „Gemeinden können keine Wunder vollbringen“

In einem Pilotprojekt besuchen aktuell rund 330 2-Jährige einen Kindergarten. Nächstes Jahr wird das der Regelfall. Foto: Shutterstock/Sharomka

2024 werden 2-Jährige regulär in Kindergärten aufgenommen. Seit das angekündigt wurde, stehen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister massiv unter Druck, sagt Hannes Pressl (ÖVP). In den meisten Fällen werde Versprechen halten – aber nicht in allen.