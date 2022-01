Plakolm: "Will Schulpsychologie ins Klassenzimmer bringen"

NÖN: Sie sind seit acht Wochen Staatssekretärin. Haben Sie sich schon eingefunden in die neue Aufgabe?

Claudia Plakolm: Die acht Wochen kommen mir manchmal vor wie acht Jahre (lacht). Aber Herausforderungen sind da, um angenommen zu werden. Ich sehe es als Chance, dass man der Jugendpolitik erstmals so einen Stellenwert gibt, mit einem Staatssekretariat, das im Bundeskanzleramt angesiedelt ist. Mein Job ist es in erster Linie, die Brücke zu den einzelnen Ministerien zu schlagen und die Jugendpolitik voranzutreiben.

Über die Hälfte der Jugendlichen hat laut einer Donau-Uni depressive Symptome. Was machen Sie, um ihnen zu helfen?

Plakolm: Wir haben vorletzte Woche im Ministerrat ein 180-Millionen-Euro-Paket verabschiedet. Darin sind Maßnahmen vorgesehen für Schülerinnen und Schüler, Maturantinnen und Maturanten und – was mir ganz wichtig ist – auch für Lehrlinge. Die Maßnahmen sind vielfältig. Wir stocken zum Beispiel die Schulpsychologie auf. Es soll 20 Prozent mehr Personal geben. Mir ist es aber auch wichtig, dass wir niederschwellig ansetzen und den jungen Menschen in der Breite helfen können. Ich kenne das aus meiner Funktion als Schulsprecherin: Wenn während der Mathe-Stunde eine Mitschülerin zur Schulpsychologin gegangen wäre, hätte die sofort den Stempel aufgedrückt bekommen. Man hätte gedacht, da passt irgendwas nicht. Ich finde, dieses Tabu muss man schon im Klassenzimmer brechen. Ich will die Schulpsychologie deshalb nicht nur stärken, sondern auch ins Klassenzimmer bringen und sensibilisieren. Am Ende des Tages soll jede Schülerin und jeder Schüler wissen, wo es Hilfe gibt – egal, ob für sich selbst oder für Mitschülerinnen und Mitschüler bzw. den Freundeskreis.

Was ist nötig, damit die Schulpsychologie im Klassenzimmer ankommt?

Plakolm: Mir ist es wichtig, dass es nicht nur Sprechstunden gibt für Jugendliche, die Probleme haben, sondern Workshops in Klassen für alle. Auch im Sinne der Zivilcourage: Junge Menschen sollen lernen aufeinander zu schauen. Das ist auch für die Prävention wichtig. Wenn man dann zum Beispiel bei der Jugendfeuerwehr mitbekommt, dass es einem Kollegen nicht gut geht, weiß man, wie man helfen kann. Mein erster offizieller Besuch hat mich zu „147 - Rat auf Draht“ geführt. Das Team leistet großartige Hilfe. Die haben mir gesagt, dass man im Bereich Chat-Beratung ausbauen muss. Ich nehme da das Beispiel eines 12-Jährigen, der auf engem Raum mit seinen Eltern lebt. Für den ist die Hemmschwelle groß, bei "Rat auf Draht" anzurufen. Das könnte ja auch die Mama hören, mit der man nicht darüber sprechen will.

Über die mündliche Matura wird schon seit Tagen heftig diskutiert. Schülerinnen und Schüler fordern, dass sie wieder freiwillig sein soll - wie schon in den vergangenen zwei Jahren. Sie treten wie Bildungsminister Martin Polaschek für eine verpflichtende mündliche Matura ein. Warum?

Ich stehe hinter dem Plan, den Martin Polaschek präsentiert hat. Er gibt den Schülerinnen und Schülern Planungssicherheit. Ich denke, man muss jungen Menschen auch was zutrauen. In den letzten zwei Jahren hatten wir viel Distance Learning. Heuer war es erstmals wieder möglich, in der Schule zu lernen. Die mündliche Matura ist auch eine Chance. Ich kenne mehr Maturantinnen und Maturanten, die sich mit der mündlichen Matura eine Note ausgebessert als verschlechtert haben. Außerdem hatten auch Lehrlinge die letzten zwei Jahre bei ihrer Lehrabschlussprüfung keine Erleichterungen. Man kann das auch den Maturanten zutrauen. Es wird ja auch das Prüfungsgebiet eingegrenzt, die Jahresnote fließt ein und es gibt zusätzliche Förderstunden.

Immer wieder hört man nun auch den Vorwurf, dass sich Jugendliche gar nicht mehr richtig anstrengen wollen. Trifft das zu?

Plakolm: Wir haben jetzt zwei wirklich zache Jahre hinter uns. Diesen Vorwurf teile ich also nicht. Aber man muss die Motivation auch wieder ankurbeln. Es ist auch eines meiner Themen, dass Jugendlichen klar ist, dass es sich auszahlt, eine gescheite Ausbildung zu machen und einen Job zu ergreifen. Damit muss es möglich sein, sich eigene vier Wände zu schaffen. Man muss jungen Menschen eine Perspektive geben, dass das auch leistbar ist.

Da haben Sie mit einer Botschaft an Ihren JVP-Vorgänger im Internet für Wirbel gesorgt. Darin sagen Sie, dass man mit 30 ein Kind gezeugt, ein Haus gebaut und einen Baum gepflanzt haben sollte. Viele junge Menschen haben entgegengehalten, dass es finanziell kaum möglich ist, sich unter 30 ein Eigenheim zu schaffen…

Plakolm: Das war keine politische Aussage, sondern ein Schmäh, den man in Oberösterreich halt macht. Aber ja, ich bin schon der Meinung, dass der Großteil der jungen Menschen das Ziel verfolgt, eine Familie zu gründen. Es ist das Normalste der Welt, sich ein Eigenheim zu schaffen. Wir müssen junge Menschen dabei unterstützen, dass das wieder leistbar wird. Dazu haben wir im Regierungsprogramm Maßnahmen. Ich plädiere etwa dafür, dass man die staatlichen Nebenkosten für das erste Eigenheim senkt. Es muss außerdem finanziell attraktiver sein, ein bestehendes Haus zu renovieren, als ein ganz eigenes zu bauen. Da müssen wir auch im Sinne der Nachhaltigkeit Anreize setzen.

Man hatte generell den Eindruck, Ihnen ist in den ersten Wochen starker Gegenwind entgegen geblasen. Denken Sie, dass man als junge Frau in der Politik strenger beobachtet wird?

Plakolm: Mich haben die Debatten kalt gelassen. Da geht’s um Dinge, die ich nicht ändern kann: Dass ich eine Frau und jung bin. Ich sehe es als Chance, dass man Jugendpolitik machen kann. Davon will ich mich nicht abbringen lassen. Ich will an den Taten gemessen werden. Beweisen musste ich mich schon die letzten vier Jahre im Parlament. Wobei es auch keine große Sensation mehr ist, dass ich mit Anfang 20 ins Parlament gekommen bin. Es wird Gott sei Dank auch die Politik jünger und weiblicher.

Jugendliche kritisieren oft, dass immer über sie und selten mit ihnen gesprochen wird. Sie vertreten die Anliegen der jungen Menschen. Wie kommen Sie zu ihren Meinungen und Standpunkten?

Plakolm: Ganz klar: durch das Gespräch. Mir ist es wichtig, das Staatssekretariat zu öffnen und junge Menschen so oft es geht an meinen Tisch zu holen. Das habe ich auch schon getan. Ich hatte von der Landjugend bis zu den Studierendenvertretern schon viele bei mir. Ich bin es gewohnt, dass ich mit jungen Menschen Politik mache und ich würde mich auch selbst noch als jung bezeichnen.

Gibt es genügend politische Beteiligungsformate für junge Menschen?

Plakolm: Es gibt Schüler- und Lehrlingsparlamente. Darin sehe ich auch die Chance, dass man einen Einblick bekommt in die Institutionen, in denen Politik und Gesetze gemacht werden. Eine Chance kann dafür auch das jetzt von der EU ausgerufene Jahr der Jugend sein, wo man auch die europäischen Institutionen wieder näher zu den Jugendlichen bringen kann.

In Interviews haben Sie gesagt, dass Sie noch nie auf einer Demo waren. Wie stehen Sie zur „Fridays for Future“-Bewegung und was machen Sie für den Klimaschutz?

Plakolm: Ich habe gleich nach meiner Angelobung die Vertreter von „Fridays4Future“ kontaktiert und wir haben bald einen ersten Termin. „Fridays for Future“ ist für mich das beste Beispiel, dass sich junge Menschen sehr wohl politisch interessieren und einbringen wollen. Das ist eben eine Art der Möglichkeit. Ich persönlich möchte dem Thema Klimaschutz eher mit Anreizen als mit Verboten begegnen. Was mich so an der Diskussion stört, ist, dass viele glauben, dass es verhärtete Fronten gibt – die Schüler, die auf die Straße gehen, die Wirtschaft und die Politik. Da ist es mir sehr wichtig, den Dialog zu suchen und das positive im gelebten Klimaschutz hervorzuheben.

Glauben Sie, dass der Ausweg aus der Klimakrise ohne Einschränkungen gelingen kann?

Plakolm: Ich denke, es ist zu einfach die Avocado am Frühstückstisch zu verbieten und den Griechenland-Urlaub zu streichen. Ja, Klimaschutz erfordert Einsatz von jedem Einzelnen. Aber man muss die Bürger auch mitnehmen. Ich glaube, im Bereich Klimaschutz hat auch die Wissenschaft noch keine endgültigen Antworten. Wenn man zum Beispiel an Mobilität denkt: Wir haben jetzt E-Autos, da muss aber noch weitergeforscht werden. Nur, weil man das Feuer entdeckt hat, hat man ja auch nicht aufgehört, zu forschen. Irgendwann kam dann die Glühbirne. Da wäre es zu einfach, mit Verboten zu arbeiten. Versuchen wir es mit Innovation, dann ist Klimaschutz auch etwas, das uns wirtschaftlich nutzt und Arbeitsplätze schafft.