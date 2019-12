Fünf Gemeinden um Flughafen bekommen Umfahrung .

Um 150 Millionen Euro baut Land eine Trasse. Die B 260 soll Fischamend, Klein-Neusiedl und Enzersdorf an der Fischa, Margarethen am Moos, Schwadorf und Götzendorf an der Leitha von Verkehr und Lärm entlasten.