Wer diesen Sommer in einem anderen Bundesland urlaubt, muss seine Gewohnheiten beim Mülltrennen anpassen. Das kritisieren die Vertreter des Gemeindebundes, des Wirtschaftsbundes sowie des Verbands Österreichischer Versorgerbetriebe (VOEB). Tatsächlich muss sich sogar ein St. Pöltner, der seine Familie in Neunkirchen besucht, beim Trennen umstellen. Denn das einheitliche Sammelsystem, das die drei Verbände in ganz Österreich fordern, ist nicht einmal innerhalb NÖs vorhanden.

Hierzulande gibt es, laut den Umweltverbänden, alleine für Kunststoff fünf Trennsysteme: Während die Haushalte im Waldviertel nur Kunststoffflaschen extra sammeln, haben die Weinviertler Tonnen für Kunststoffflaschen und Metallverpackungen und die Mostviertler Tonnen mit der Aufschrift „Leichtfraktion“. Neunkirchen tanzt noch einmal aus der Reihe. Dort gibt es die Wertstoff-Tonne.

Das Absurde an den verschiedenen Systemen: „In den Sortieranlagen macht es überhaupt keinen Unterschied. Dort wird alles sortiert, egal, von wo und mit welchem System es angeliefert wird“, sagt VOEB-Präsidentin Gabriele Jüly. Der größte Verpackungssortierer NÖs, Brantner in Wölbling (Bezirk St. Pölten), bestätigt, dass die Anlagen das Sortieren technisch auch ohne vorhergehende Trennung problemlos schaffen.

Geht es nach den drei Organisationen, sollten deshalb all die Systeme künftig durch eine einheitliche gelbe Tonne oder einen gelben Sack ersetzt werden. Darin werde dann von der Milchverpackung über die Tomatendose bis zur PET-Flasche alles gesammelt. Der Abfall soll dann von jedem Haushalt abgeholt werden.

Weniger trennen, um mehr zu trennen

Das Ziel dahinter klingt widersprüchlich: Es soll weniger getrennt werden, damit mehr getrennt wird. Dahinter steckt die Vermutung, dass das Mülltrennen bei vielen Menschen an der Bequemlichkeit scheitert. Die Organisationen glauben, dass die verwirrenden Systeme dazu führen, dass viele Menschen gar nicht erst versuchen, ihren Abfall richtig zu entsorgen.

Aktuell werde ein Drittel der Kunststoff-Abfälle wiederverwertet. Nach erfolgter Trennung werden sie gepresst und dann unterschiedlich neu verwendet. „Durch die Vereinheitlichung der Sammelsysteme schaffen wir es die vorgeschrieben Quoten der EU zu erreichen“, ist Jüly überzeugt, die sich, um Wertstoffe im Restmüll zu reduzieren, auch Gelbe Säcke im öffentlichen Raum wünscht. Eine Erhöhung ist auch nötig: Aktuell erreicht Österreich die von der EU vorgegebene Recyclingquote beim Kunststoff nicht.

Systeme wurden seit 90ern nicht angepasst

Doch woher kommen die verschiedenen Systeme überhaupt? Jüly erklärt, dass das auf die 90er-Jahre zurückgehe. Die Gemeinden konnten damals entscheiden, wie sie den Müll trennen. „Umweltschutz war damals noch kein so großes Thema. Politisch hat sich bisher nie jemand für eine Vereinheitlichung interessiert.“

Von den NÖ Abfallverbänden gibt es für die Forderung Rückendeckung: „Jede Vereinheitlichung ist positiv“, sagt Sprecher Florian Beer. Die Umweltverbände erwarten sich dadurch auch keine großen zusätzlichen Kosten.