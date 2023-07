„Müssen schauen, dass Kinder in der Schule Lesekompetenz bekommen“

NÖN: Die neueste PIRLS-Studie zeigt, dass jedes fünfte Kind Probleme mit dem Lesen hat. Was tun Sie, um die Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen hier zu verbessern?

Martin Polaschek: Wir müssen schauen, dass die Kinder Lese-Kompetenzen in der Schule vermittelt bekommen und sie zum Lesen motivieren. Die Leseförderung wird einer der Schwerpunkte des Ressorts im neuen Schuljahr. Unsere Ideen und Maßnahmen dazu werden wir bald präsentieren. Die Leseförderung wird ist aber auch in den neuen Lehrplänen, die mit diesem Schuljahr in den ersten Klassen der Primar- und Sekundarstufe in Kraft treten, verankert.

Der NÖ-Bildungsdirektor versichert, dass es in Niederösterreich keinen Lehrkräftemangel gibt. Sind Sie auch so zuversichtlich?

Polaschek: Wir werden den Bedarf an Unterrichtsstunden wieder vollständig decken können. Durch ein neues System sind wir jetzt in der Lage viel schneller zu reagieren. In einzelnen Bundesländern und vor allem in Mittelschulen können wir den Bedarf noch nicht gänzlich decken. Aber ich gehe davon aus, dass bis zum Beginn des Schuljahres für alle Schulen auch alle Unterrichtsstunden anbieten werden können.

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) im Gespräch mit NÖN-Redakteurin Lisa Röhrer. Foto: Alina Groer

Um den Lehrkräftemangel zu bewältigen, haben Sie angekündigt, das Lehramtstudium zu verkürzen. Wann passiert das?

Polaschek: Wir haben im Frühjahr einen Entwurf für die Gesetzesnovelle erstellt. Jetzt sind wir in finaler Abstimmung mit dem Koalitionspartner. Mein Ziel ist es, dass wir im Herbst einen Gesetzentwurf vorlegen können.

Was genau ist darin vorgesehen?

Polaschek: Wir steigen für die Primarstufe (Anmerkung: Volksschule) von einem vierjährigen Bachelor und einem einjährigen Master auf einen dreijährigen Bachelor und einen zweijährigen Master um. Das heißt, wir haben hier zwar formal keine Studienzeit-Verkürzung, aber wir haben durch den zweijährigen Master mehr Möglichkeit, Praxis-Anteile in den Master zu bekommen. Das Studium für die Sekundarstufe wollen wir um ein Jahr verkürzen. Vierjährige Bachelor sind einfach unattraktiver, wenn alle anderen nur drei Jahre dauern. Und Universitäten und Pädagogische Hochschulen haben mir versichert, dass man die Inhalte auch in dem verkürzten Studium vermitteln kann.

Wenn das Gesetz im Herbst beschlossen wird, wann wird dann das verkürzte Studium angeboten?

Polaschek: Die ersten Studien nach dem neuen System sollten nach aktuellem Zeitplan im Herbst 2025 beginnen. Für die Primarstufe möglicherweise auch schon 2024. Das ist aber noch mit den Institutionen zu besprechen, die ja davor die Curricula ausarbeiten müssen.

Sie wollen auch Quereinsteigerinnen und -einsteiger gezielt anwerben. Wie viele haben sich schon beworben?

Polaschek: Bisher haben sich knapp 600 Personen beworben und wir gehen davon aus, dass es noch mehr werden. Bisher hatten wir 300 bis 400 Menschen, die ohne Lehramtstudium unterrichtet haben. Die Zahl hat sich also fast verdoppelt. Natürlich sind die meisten Personen, die in den Schulen unterrichten, weiterhin ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer. Der Quereinstieg ist aber eine wichtige Ergänzung.

Die Matura hat heuer wieder unter den Bedingungen wie vor Corona stattgefunden. Nur die Jahresnote wurde auch miteinberechnet. Bleibt das jetzt so?

Polaschek: Ja, die Einbeziehung der Jahresnote werden wir beibehalten. Wir haben gesehen, dass sich das System bewährt. Die Ergebnisse bei der Matura waren gut.

Die Gewerkschaft der Pflichtschullehrerinnen und -lehrer klagt über Überlastung. Sie droht mit Streik und fordert mehr Unterstützungspersonal und höhere Gehälter für Lehrkräfte. Werden Sie diese Forderungen erfüllen?

Polaschek: Es ist mein Ziel, den Lehrerinnen und Lehrern die bestmöglichen Arbeitsbedingungen zu bieten. Wir haben sie schon von zahlreichen administrative Aufgaben befreit. Es geht aber nicht nur darum, bestehende Lehrkräfte zu entlasten, sondern sie auch mit zusätzlichem Personal zu unterstützen. Dazu haben wir das Personal in Schulsozialarbeit und -psychologie aufgestockt. Wir sehen aber, dass wir hier noch deutlich mehr Bedarf haben und daher habe ich bereits weitere Maßnahmen in die Wege geleitet.

Welche?

Polaschek: Im pädagogischen Bereich arbeiten wir an einem neuen Modell der Freizeitpädagogik. Jetzt ist es so, dass die Freizeitpädagoginnen und -pädagogen nur die Nachmittagsbetreuung übernehmen. Unsere Idee ist, dass wir diese Arbeitskräfte künftig auch am Vormittag im Schulbereich unterstützend einsetzen. Wenn wir das in ein gemeinsames Ganzes bringen, haben wir auch die Möglichkeit, Ganztagsschulen neu zu denken. Freizeitpädagoginnen und -pädagogen, die jetzt am Nachmittag Teilzeit arbeiten, können dann auch am Vormittag arbeiten. Das heißt, wir eröffnen neue Berufsfelder, die die Lehrerinnen und Lehrer unterstützen werden.

Die Freizeitpädagoginnen und -pädagogen haben aber Bedenken. Sie haben gegen diese Veränderung demonstriert, weil sie fürchten, dass sie durch die Umstellung weniger verdienen und ihre pädagogische Ausbildung verkürzt wird.

Polaschek: Ich verstehe grundsätzlich die Sorgen - die gibt es bei jeder Änderung. Die Reaktion war aber nicht ganz nachvollziehbar, weil wir das konkrete Konzept erst über den Sommer ausarbeiten. Wir stehen noch am Anfang. Klar ist aber, dass Personen, die schon im System sind, unter den bisherigen Rahmenbedingungen weiterarbeiten können - auch zu den entsprechenden Gehaltsbedingungen.

Sie verdienen also nicht weniger?

Polaschek: Nein.

Bildungsminister Martin Polaschek erteilt der Forderung nach einer eigenen Ausbildung für Sonderpädagogik im NÖN-Interview eine Absage. Foto: Alina Groer

Bis wann soll das neue Modell für Freizeitpädagoginnen und -pädagogen stehen?

Polaschek: Wir sind zuversichtlich, dass wir über den Sommer ein gutes Konzept erarbeiten werden.

ÖVP und FPÖ fordern in Niederösterreich die Rückkehr zu einer eigenen Ausbildung für Lehrkräfte in Sonderschulen. Wird es die geben?

Polaschek: Wir haben in der Sonderpädagogik einen großen Bedarf. Für die Rückkehr zu einer eigenen Ausbildung dafür gibt es aber keinen Konsens in der Koalition. Der Trend geht auch da hin, dass Personen für mehrere Bereiche einsetzbar sind.

ÖVP und FPÖ wollen auch, dass in Schulen in der Pause Deutsch gesprochen wird. Sind Sie dafür, dass Schulen Deutsch als Pausensprache in ihrer Hausordnung festschreiben?

Polaschek: Eine Pflicht ist für mich keine Option. Das liegt in der Schulautonomie und muss von der jeweiligen Schulgemeinschaft entschieden werden. Aber grundsätzlich finde ich die Idee, Deutsch als Pausensprache zu forcieren, gut, um den Austausch über die jeweiligen Sprachgrenzen hinaus zu ermöglichen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner will Deutschen den Zugang zu heimischen Medizin-Unis erschweren. Wird der Numerus Clausus für sie künftig auch in Österreich gelten?

Polaschek: Wir sind diesbezüglich mit Europarechtsexperten sowie mit dem Verfassungsdienst im Austausch, wobei es hier schon unterschiedliche, gewichtige juristische Auffassungen gibt. Wenn wir eine Änderung vornehmen, müssen wir sie jedenfalls mit der Europäischen Kommission abstimmen. Sollten wir die Möglichkeit haben, werden wir in Verhandlungen treten. Selbstverständlich ist es auch mein Ziel möglichst vielen österreichischen Studierenden Plätze anbieten zu können.

Beim vergangenen Medizin-Aufnahmetest haben sich 15.400 Kandidatinnen und Kandidaten für 1.850 Studienplätze beworben. Warum wird die Zahl der Studienplätze nicht erhöht?

Polaschek: Wir erhöhen die Zahl der Studienplätze an den öffentlichen Universitäten seit Jahren kontinuierlich und werden diese in den nächsten Jahren weiter auf 2.000 erhöhen. Eine zusätzliche Erhöhung würde nur viel Geld kosten, die Qualität der Ausbildung verringern bzw. die Ausbildungsdauer verlängern und somit kaum greifen. Denn wir haben ohnehin genügend Absolventinnen und Absolventen, um den Bedarf für die medizinische Versorgung in Österreich zu decken. Das Thema ist, dass diese Personen nicht immer als Ärztinnen und Ärzte beginnen oder dass sie hier keine Stelle bekommen. Es müssen Anreize geschaffen werden, damit die Absolventinnen und Absolventen in Österreich bleiben. Eine einfache Erhöhung würde ja auch bedeuten, dass wir anteilsmäßig noch mehr Menschen fürs Ausland ausbilden.

Maßnahmen gegen den Ärztemangel sehen Sie also nicht an den Unis.

Polaschek: Es gibt genügend gute Vorschläge, wie man hier anderwertig tätig werden kann.

Noch genießen die Schülerinnen und Schüler ihre Ferien. Doch das neue Schuljahr kommt meist schnell. Wo liegen die Schwerpunkte ab September?

Polaschek: Wir starten mit den neuen Lehrplänen - sowohl für die erste Klasse Volksschule als auch für die erste Klasse Mittelschule und in den Höheren Schulen. Wir legen den Schwerpunkt dadurch etwa auch auf die Stärkung der Kompetenzen im Bereich der Wirtschaft. Da soll mehr Alltagswissen vermittelt werden. Außerdem werden wir die Digitalisierungsoffensive weiter fortsetzen. Am Ende des neuen Schuljahres wollen wir hier den flächendeckenden Ausbau mit Laptops und Breitband-Internet in den Bundesschulen erreicht haben. Weiters wird die Leseförderung einer der Schwerpunkte sein.