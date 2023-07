Minister prüft Mikl-Leitners Hebel gegen „Numerus-Clausus-Flüchtlinge“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) will „deutsche Numerus-Clausus-Flüchtlinge“ nicht mehr an österreichischen Unis. Sie entfachte, wie berichtet, eine Debatte über eine Quote an ausländischen Medizin-Studierenden in Österreich. Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) bleibt hier vorsichtig. In der „Fragestunde“ des Nationalrats meinte der Ressortchef am Donnerstag, dass das von Mikl-Leitner präsentierte Gutachten des Europarechtlers Walter Obwexer gerade „sehr intensiv“ geprüft werde.

Mikl-Leitner sah in dem Gutachten einen Hebel gegen den Mediziner-Mangel. Polaschek hat daraufhin eine eigene Arbeitsgruppe mit Experten aus Europa- und Verfassungsrecht eingesetzt, inwieweit man auf Basis der Expertise an die EU-Kommission herantreten sollte.

Eine Rückkehr zum Herkunftsland-Prinzip betrachtet der Bildungsminister rechtlich gesehen skeptisch, da Österreich über eine hohe Absolventenquote verfüge. Das Problem sei, dass nur ein Teil davon nach dem Studium hierzulande in einen medizinischen Beruf gehe. Der Schlüssel sei, das zu ändern. Außerdem greift die Maßnahme aus Polascheks Sicht zu kurz: Selbst wenn man das aktuelle Regulativ ändern würde, wären in Österreich frühestens in zwölf Jahren die Auswirkungen zu sehen.