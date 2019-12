Alle Jahre wieder kommt das Christkind und eine alte Forderung - traditionell von kleineren Oppositionsparteien - auf: Die Senkung der notwendigen Mandatsanzahl zur Gründung eines Parteiklubs. Der verleiht durch die sogenannte Klubförderung nach dem erreichten Wahlergebnis bzw. Mandatsstärke Finanzmittel, Privilegien, Büroräume, Personal und erweiterte Stimmrechte im jeweiligen politischen Gremium – egal ob im Gemeinderat, Landtag oder im Nationalrat.

Was sich hinter dem grünen "Hungertuch" verbirgt

Die Grüne NÖ-Landtagsabgeordnete Helga Krismer schoss in einer Aussendung scharf gegen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und malte einen „Demokratienotstand in NÖ“ an die Wand. Anlassfall für diesen Vorwurf war die FP-Abspaltung und Partei-Klub-Gründung „DAÖ - Die Allianz für Österreich“ der drei Strache-Unterstützer Baron, Handler und Kops im Wiener Gemeinderat. Die „wilden“ – fraktionslose Abgeordneten - Ex-FP-Gemeinderäte gründeten auf einen Schlag einen neuen Landtagsklub und dürfen sich jetzt über 700.000 Euro Klubförderung pro Jahr freuen – Steuergeld für ihre politische Arbeit. Während drei „Wilde“ in Wien mehr als 700.000 Euro Klubförderung bekommen, lasse „Mikl-Leitner die Opposition Grüne und Neos am Hungertuch nagen", sagte Krismer. „Jede Bürgerin und jeder Bürger in Österreich darf sich Abgeordnete in Landtagen erwarten, die ähnliche Ausstattung, Finanzmittel und Rechte haben."

Im Wiener Gemeinderat können bereits drei Abgeordnete einen Klub gründen, im NÖ-Landtag braucht es dafür vier Abgeordnete. Der Klubstatus bringt Geld, Büros und weitere Privilegien: vorallem aber erweiterte Rechte im jeweiligen politischen Gremium wie eigenständige Antrage oder Forderungen zur Debatte im NÖ-Landtag. Bei der letzten Landtagswahl im Jänner 2018 haben die NÖ-Grünen ein Mandat verloren, halten daher nur mehr bei drei statt vier Sitzen. Damit ging der Anspruch auf Klubförderung "flöten". Die NEOS wurden erstmals mit drei Mandataren in den Landtag gewählt. Beide Oppositionsparteien müssen ohne "Klubstatus" und Förderungen im NÖ-Landtag derzeit auskommen.

Erschwerend zum "grünen Hungertuch" der fehlenden Klubförderung ist, dass in Wien 100 Abgeordnete arbeiten, in Niederösterreich hingegen lediglich 56 Landtagsabgeordnete für die Bürgerinnen und Bürger arbeiten: Die geringere Abgeordnetenanzahl im bevölkerungsreichsten Bundesland gepaart mit der fehlenden Klubförderung erschwere die Ausübung der politischen Arbeit und des „freien Mandats“ im Landesparlament, ist Krismer überzeugt. „In Niederösterreich gewählte Abgeordnete dürfen nicht schlechter gestellt sein als Wiener KollegInnen. Eine Schande für Niederösterreich, die bereinigt gehört!“, empört sich Krismer.

NEOS: Demokratienotstand" - "Ja, aber wegen fehlenden Rechten im Landtag"

Auch NEOS-Landesprecherin Indra Collini bemängelt einen Demokratienotstand im Land unter der Enns: „Viele Kontrollrechte, die in anderen Bundesländern Oppositionsparteien zustehen, gebe es in Niederösterreich nicht.“ Es brauche jedoch entgegen der Grünen-Forderung nicht mehr Steuergeld für Parteien – Österreich ist hier Europa-Spitzenreiter – sondern eben mehr Rechte für Oppositionsparteien, um die Kontrolle der Regierungstätigkeit wahrnehmen zu können: Zum Beispiel den Vorsitz im Rechnungshof-Ausschuss, der derzeit nur in Niederösterreich in den Händen der Regierungsparteien liegt, oder wirksame Sanktionen bei Nichtbeantwortung von Anfragen durch Regierungsmitglieder. Mehrere NEOS-Anträge im Landtag, um die fortlaufende Erhöhung der Parteienförderung abzuschaffen und diese bis 2022 stufenweise zu halbieren, sind am Veto von ÖVP, SPÖ, FPÖ und den Grünen gescheitert. Die NEOS wünschen sich hier „mehr Kooperation“, wo über alle Fraktionen hinweg.

VPNÖ: Grüne nützen Anhörungs- und Mitspracherecht im Landtag nicht

„Es ist äußerst fragwürdig, wenn die Grünen über einen Demokratienotstand sprechen. Sind es doch Sie, die von ihrem Anhörungs- und Mitspracherecht in den Ausschüssen des Landtages keinen Gebrauch machen und sich – nebenbei erwähnt - konsequent weigern die Sitzordnung im Landtag einzuhalten“, konterte VPNÖ-Klubobmann Klaus Schneeberger.

Die Regelung mit vier Abgeordneten für den Klubstatus habe sich bewährt. „Die Grünen selbst haben sich auch nie beschwert als sie noch vier Abgeordnete und somit den Klubstatus hatten“. Eine „wilde“ Abspaltung wie DAÖ in Wien kann es in NÖ seit 2001 nicht mehr geben: Damals habe man das gesetzlich unterbunden. Nur mehr Fraktionen, die auch zur Wahl standen, können sich zu Klubs zusammenschließen. Im Vorfeld der Wahl 2017 sei man den Grünen durch eine Verringerung der Unterstützungserfordernisse bei Anträgen sogar entgegengekommen. Außerdem wurden ihnen Mitarbeiter im Landtag sowie Räumlichkeiten im Landtag und im Palais NÖ zur Verfügung gestellt, die eigentlich nur Fraktionen mit Klubstatus zustehen. „Vergleiche zeigen, dass NÖ bei der Parteienförderung im Bundesländervergleich im unteren Drittel steht – das soll auch so bleiben“, sagte Schneeberger.

SPNÖ: "Mediales Getöse" stehe bei Grünen vor "Suchen des Gesprächswegs"

SPNÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller verstehe den „Gram der Grünen“ rund um den Verlust ihres Klubstatus bei der letzten Landtagswahl 2018. Nur sei das sogenannte „Gesetz über die Förderung der Tätigkeit der Landtagsklubs“ im Jahr 2003 einstimmig – also auch mit den Stimmen der Grünen -beschlossen worden. Die SPNÖ sei offen für Gespräche und Debatten diesbezüglich, jedoch habe bis dato niemand von den Grünen den Kontakt gesucht. „Mediales Getöse scheint bei den Grünen bedauerlicherweise vor dem Suchen des Gesprächsweges mit den politischen MitgestalterInnen zu stehen“, sagt Hundsmüller. Er wolle auf Argumentation im Gespräch im Rahmen „redlicher parlamentarischer Arbeit“ setzen, und „nicht laut schreiend in den Medien.“

FPNÖ: Ab vier Mandataren bereits viele Rechte möglich

Die FPNÖ habe sich immer für eine Stärkung der Rechte kleinerer Fraktionen eingesetzt, heißt es aus dem blauen Landtagsklub. Seit einem Beschluss am Beginn der laufenden Legislaturperiode (Jänner 2018) haben alle politischen Parteien ab Klubstärke (vier Mandatare) die Möglichkeit selbstständige Anträge einzubringen und eine Aktuelle Stunde einzuberufen. Auch die Einsetzung eines U-Ausschusses ist seither ein Minderheitenrecht und benötigt nur mehr die Unterstützung von einem Drittel aller Mandatare. „Diese Änderungen waren notwendig und sinnvoll“, heißt es seitens FPNÖ-Klub.