Pflegelehre: SPÖ-Landesrätin Königsberger-Ludwig mit Kritik

Neben dem Risiko der Überforderung und psychischen Überbelastung Jugendlicher in einem extrem fordernden Berufsfeld riefen vor allem die offenen Fragen zu Lehrinhalten und zur Qualifikation der Lehrenden Besorgnis hervor, hielt sie am Samstag in einer Aussendung fest.

„Es gibt bereits ausreichend Berufe im Pflegebereich. Eine weitere drei- bzw. vierjährige Ausbildung wird den Personalengpass nicht lösen. Vielmehr ist zu befürchten, dass die jungen Menschen überfordert werden und nicht im Beruf bleiben, obwohl wir so dringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege benötigen“, sagte Königsberger-Ludwig. In der Schweiz zum Beispiel liege die Drop-out-Rate im Rahmen dieser Ausbildungsschiene bei bis zu 60 Prozent.

„Das neue System trägt weder dazu bei, die Personalprobleme zu lösen noch die Attraktivität des Berufsbildes zu steigern“, so die SPÖ-Landesrätin. Eine weitere Ausbildungsschiene sei „nicht zielführend, sondern wird die Personalsorgen im Pflegebereich noch zusätzlich verschärfen“. Der Pilotversuch für die im Ministerrat am Mittwoch beschlossene Pflegelehre wird in Niederösterreich, Oberösterreich, Tirol und Vorarlberg umgesetzt.