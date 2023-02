„Mangelndes Vertrauen in Politik ist auch hausgemacht“

Werbung

„Wir müssen das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen“: Diesen Satz hört man zurzeit von vielen Politikerinnen und Politikern. Er kommt von den Landtagswahl-Verlierern, ÖVP und SPÖ. Genauso schwingt er bei Kanzler Karl Nehammers (ÖVP) Ankündigung mit, einen „Versöhnungsprozess einzuleiten, der der Polarisierung in der Gesellschaft entgegenwirkt“.

Erkennbar ist mangelndes Vertrauen in Politikerinnen und Politiker laut einer Langzeitstudie von Peter Ulram und Peter Hajek seit den 1980ern. In ihren jüngsten Erhebungen im Sommer 2022 gaben über 60 Prozent an, Politiker würden ihre Sache nicht gut machen.

Alleine an den handelnden Personen liegt das mangelnde Vertrauen in die Politik nicht, ist Politik-Berater Thomas Hofer überzeugt – auch, wenn die aktuelle Regierung Fehler gemacht habe, etwa bei der Impfpflicht-Ankündigung.

Thomas Hofer: „Die Politik schafft es zurzeit nicht, Brücken zu bauen.“ Foto: HPPA

Er verweist auf die permanenten Krisen seit 2008: Auf die Migrationskrise folgte 2016 die lange Suche nach einem Bundespräsidenten, 2017 endete die Große Koalition, 2019 kam die Ibiza-Affäre, 2020 Corona und 2022 der Ukraine-Krieg samt der Teuerung. Die schon zuvor begonnene Polarisierung habe sich so verstärkt. Das Narrativ „Meine Kinder sollen es einmal besser haben“ funktioniere nicht mehr. Es komme wieder zu Verteilungskämpfen. Bei vielen Menschen sei das Gefühl von „denen da oben gegen uns da unten“ entstanden.

Chats verstärkten das Misstrauen in „die da oben“

„Die Politik schafft es nicht, hier Brücken zu bauen“, findet Hofer. Sie sei getrieben von den Krisen. Zudem haben Korruptionsvorwürfe vor allem gegen ÖVP-Mitglieder das Gefühl von „die da oben“ befeuert. „Die Chat-Affäre ist nicht der primäre Fokus der Menschen. Aber sie hat den grundsätzlichen Politik-Frust und das Grundmisstrauen gestärkt“, meint Hofer.

Das glaubt auch Politikwissenschaftlerin Katrin Praprotnik: „Es ist der Eindruck entstanden, gewisse Menschen können es sich einfach richten“. Auch sie ist überzeugt, dass Top-Werte im Politik-Vertrauen in einer von Krisen geprägten Zeit schwer zu erreichen seien. Alleine schon, weil die Zufriedenheit mit der Politik und Staatsform immer mit der wirtschaftlichen Situation zusammenhänge. „Die geringen Vertrauenswerte sind aber auch hausgemacht“, betont Praprotnik und nennt die Korruptionsvorwürfe als Ursache.

Katrin Praprotnik: „Es entstand der Eindruck, gewisse Leute können es sich richten.“ Foto: ADL/J. Benedikt

Mit dem „Democracy Lab“ der Donau-Uni Krems überwacht Praprotnik seit 2018 die Demokratie-Zufriedenheit in Österreich. Im Herbst 2021 stellte sie da einen Einbruch fest. Erstmals bewerteten nur mehr 60 Prozent der Befragten die Demokratie als „sehr oder eher gut“ funktionierend. Davor hielt sich der Wert bei 70 Prozent. Gleichzeitig sahen zu dieser Zeit zum ersten Mal seit 2018 mehr Menschen eine negative Entwicklung Österreichs.

Praprotnik erkennt schon Ansätze, um das Vertrauen wieder zu stärken. Wichtig seien das Anti-Korruptions- und Informationsfreiheitsgesetz. Auch wirksame Maßnahmen gegen die Teuerung seien entscheidend. Insgesamt klingt ihr Rat einfach: „Politikerinnen und Politiker dürfen kein Verhalten an den Tag legen, das den Anschein von Korruption erweckt.“

Hofer glaubt, dass es „die Politik“ alleine nicht richten kann. „Wir werden auch nicht so schnell aus den Krisen kommen.“ Es sei aber wichtig, dass es wieder eine positive Zukunftssicht gebe und eine neue konsensfähige Erzählung – wie einst die der Besserstellung der kommenden Generation.