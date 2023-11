Kein Heimspiel

Es hätte ein Heimspiel werden können: Der nach fünf Monaten noch immer recht neue Parteichef hätte sich am kommenden Wochenende ein (in solchen Situationen übliches) Parteitags-Ergebnis nahe der 100 Prozent abholen können. Alle Landesparteien und jene der Sozialdemokratie sonst noch nahestehenden Organisationen hätten applaudieren und die Rückholung des Kanzlersessels als Ziel ausgeben können.

All das wäre möglich gewesen. Denn die SPÖ ist in einer Krisenzeit in Opposition und könnte die schlingernde Regierung in die Enge treiben. Noch dazu liegen die sozialdemokratischen Themen wie reife Früchte zum Erntedank parat.

In Umfragen liegt die SPÖ derzeit aber nicht annähernd in Schlagdistanz zu Platz 1. Wie seine viel gescholtene Vorgängerin ist Andreas Babler, von manchen in der Partei als eine Art Gegen-Kurz verehrt, bisher nicht vom Fleck gekommen. Die Kritiker sind zahlreich und sitzen gleich in mehreren Landesparteien. Manche von ihnen äußern ihre Unzufriedenheit offen. Selbst ein überzeugendes Parteitagsergebnis würde nur notdürftig über die Brüche in der SPÖ hinwegtäuschen.

Die Schuld für den durchwachsenen Start den wie üblich mosernden Genossen zuzuschieben, greift aber zu kurz. Den Raum für Kritik bekommen sie nur deshalb, weil Babler in Sachen Themensetzung bislang einen Hang zum Rohrkrepierer bewiesen hat. Eine zusammenhängende Strategie, wie bei der aktuell führenden FPÖ, ist nicht erkennbar. Und ein Asset, das die Nationalratswahl entscheiden kann, nämlich die Zuschreibung Kanzler zu können, hat der SP-Chef noch gar nicht entwickelt.