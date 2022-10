Causa "Eigentum" - FPÖ brachte Sachverhaltsdarstellung bei WKStA ein

Werbung

"Konkret besteht der Verdacht auf Missbrauch der Amtsgewalt", teilte Landespartei- und Klubobmann Udo Landbauer mit. Die Sachverhaltsdarstellung "steht auf stabilen Beinen und fußt auf Gerichtsprotokollen".

"Es wird minutiös dargestellt, wie die Vorgangsweise in den Zuständigkeitsbereichen von ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und ÖVP-Wohnbaulandesrat Martin Eichtinger zu einem Multi-Millionen-Schaden für Niederösterreich geführt hat, was letztlich in irregulären Millionengewinnen für Immobilienspekulanten endete", führte Landbauer weiter aus. Er hatte die Sachverhaltsdarstellung an die WKStA zu Monatsbeginn angekündigt.