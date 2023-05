Frauen in der Politik: Nur 14 Prozent der Gemeindeführung ist weiblich

In Niederösterreich gibt es derzeit 81 Bürgermeisterinnen. Das entspricht einem Anteil von 14 Prozent. Was im ersten Moment nicht viel klingt, ist aber der Höchstwert in ganz Österreich. Insgesamt sind von 11.811 Mandaten in Niederösterreichs Gemeinden rund 27 Prozent von Frauen besetzt – Tendenz steigend. „Wir möchten die positive Entwicklung unterstützen und interessierten Frauen helfen, ihre Ziele zu verfolgen, den Weg in die Politik zu wagen und sich mutig neuen Herausforderungen zu stellen“, so die Frauen-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Das Land Niederösterreich hat dazu das Programm „Politik Mentoring“ ins Leben gerufen. Bereits zum fünften Mal fand kürzlich der Auftakt des aktuellen Durchgangs statt. „Im Rahmen der Initiative werden heuer 12 Frauen, die sich in der Gemeinde engagieren wollen, für rund ein Jahr von erfahrenen Mentorinnen aus Politik begleitet“, erläutert Teschl-Hofmeister. Mit dem Programm werden Interessierte in ihren Vorhaben unterstützt und ihnen außerdem ein wertvolles Netzwerk aus erfahrenen Mentorinnen angeboten. Ziel des „Politik Mentoring“-Programms ist die Vermittlung von notwendigem Know-how für politisches Handeln und der Erfahrungsaustausch mit erfahrenen Persönlichkeiten.

Unterstützung in eine politische Zukunft

In persönlichen Gesprächen und Treffen geben die Mentorinnen ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter und unterstützen die politisch engagierten Frauen auf ihrem Weg in eine politische Zukunft. Neben den Mentorschaften und dem regelmäßigen Austausch, sind auch Treffen der 12 Frauen untereinander sowie Fortbildungsseminare im Programm enthalten. „Neben den Mentorschaften gibt es auch sogenannte Mentoring-Lounges, wo alle Teilnehmerinnen aufeinandertreffen. Auch Meet & Greet’s mit erfolgreichen Persönlichkeiten und Seminare zur Stärkung der politischen und persönlichen Kompetenz sind Inhalte der Initiative“, so Teschl-Hofmeister.

„Das langfristige Ziel ist, dass sich der Anteil der Frauen an der Gesamtbevölkerung auch in den politischen Entscheidungsebenen widerspiegelt. Ich freue mich, dass sich dieses Programm in den vergangenen Jahren so gut etabliert hat. Das große Interesse von Mentees und Mentorinnen am aktuellen Durchgang zeigt, wie wichtig dieses Programm ist“, so die Frauen-Landesrätin.